'Fortis-koppelaar tapete stiekem telefoontjes'

Het conflict tussen gewezen topbankier Andrea Orcel en de Spaanse bank Santander wordt almaar grimmiger. Orcel was een van de sleutelfiguren achter de overname van ABN AMRO door onder meer Fortis.

De man leidde de zakenbankdivisie van het Zwitserse UBS tot in het najaar van 2018 bekend raakte dat hij de nieuwe CEO van het Spaanse Santander zou worden. Zijn overstap ging uiteindelijk niet door. Dat leidt tot een bits geschil tussen Orcel en Santander. Hij eist zelfs een schadevergoeding van 100 miljoen euro , raakte begin juli bekend, omdat de Spanjaarden zijn carrière geruïneerd zouden hebben.

'Dubieus'

In een verklaring heeft Santander het over 'een praktijk van dubieus ethisch en moreel gedrag voor iemand die potentieel CEO van Banco Santander zou worden'. De bank voegt er snerend aan toe dat haar beslissing hem niet te benoemen daardoor de juiste blijkt.

De Spaanse krant El Confidencial schrijft dat Orcel de stiekeme opnames gebruikt om zijn miljoenenclaim kracht bij te zetten. De topbankier haalt op zijn beurt uit naar Santander. Via een woordvoerder betreurt hij de verklaring van de bank en wijst hij erop dat die opnieuw 'materiële persoonlijke en professionele schade' veroorzaakt.

Bij ons is de man vooral bekend als de zakenbankier van Merrill Lynch die aan de vooravond van de financiële crisis het management van Santander, Royal Bank of Scotland en Fortis op het idee bracht een bod uit te brengen op de Nederlandse bankgroep ABN AMRO. Die overname van ruim 70 miljard euro bleek te hoog gegrepen voor Royal Bank of Scotland en Fortis, die bijna helemaal kapseisden. Alleen Santander kwam er toen goed vanaf.