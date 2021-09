Fortis-kwelgeest Adriaan de Gier cirkelt opnieuw rond Belgische banken

Adriaan de Gier, de Nederlandse advocaat die een historische schadevergoeding voor gedupeerde Fortis-beleggers afdwong, eist dat Belgische en Nederlandse banken voor miljarden aan rente terugbetalen.

De Gier, een 59-jarige advocaat uit Utrecht, zegt dat banken, verzekeraars en andere financiële groepen hun klanten jarenlang te veel hebben aangerekend wanneer ze hypotheken, consumentenkredieten of andere leningen met variabele rente verstrekten. Via een nieuwe belangenorganisatie, Qollect, eist de Gier dat die gedupeerde klanten worden gecompenseerd.

De essentie Met zijn nieuwe belangenorganisatie Qollect eist de Nederlandse advocaat Adriaan de Gier miljarden aan compensaties van Nederlandse en Belgische financiële instellingen.

Banken, verzekeraars, kredietkaartmaatschappijen en andere spelers hebben klanten jaren te veel aangerekend via producten met variabele rente.

De Gier maakte in België naam als een van de grote gangmakers van de historische Fortis-schikking van 1,3 miljard euro die in 2016 met Ageas werd getroffen.

Iets wat de banken en verzekeraars miljarden kan kosten: als we de Gier mogen geloven hebben financiële spelers in heel Europa hun klanten liefst 33 miljard euro te veel aangerekend. 'De variabele rente die banken aanrekenen, evolueert mee met de marktrente die zij zelf moeten betalen', zegt hij. 'Stijgt die marktrente, dan klimt ook de variabele rente. Maar nu die marktrente is gedaald, hebben banken en andere financiële spelers niets of te weinig gedaan om de variabele rente aan te passen. Die is jarenlang op een te hoog niveau gebleven.'

Alleen al in Nederland hebben ABN AMRO, ING en Rabobank 8 miljoen consumenten misleid, klinkt het. Qollect, dat in enkele dagen al 125.000 klanten rond zich wist te verzamelen, eist nu een schadevergoeding van 4,2 tot 16,7 miljard euro van de drie banken. Als die zelf niet met een compensatie over de brug komen, stapt Qollect naar de rechter.

Dat de Gier net nu de spotlights zoekt met Qollect is niet toevallig. Vorige week bereikte een andere belangenorganisatie, Consumentenbond, een schikking met ABN AMRO. De Nederlandse grootbank betaalt 250 miljoen euro aan te hoog aangerekende rente terug. Maar dat noemt Qollect 'een doekje voor het bloeden'.

Qollect heeft ook de Belgische financiële instellingen op de radar staan en roept gedupeerden in ons land op zich aan te sluiten. 'ING België kunnen we al makkelijk meepakken omdat we daar ook in Nederland een actie tegen hebben lopen', zegt de Gier daarover. 'Maar ook BNP Paribas Fortis, KBC en Belfius behoren tot onze primaire doelwitten. Eigenlijk hebben ook in België alle banken hetzelfde trucje toegepast. We gaan nu na wat op dit vlak de juridische verschillen zijn tussen België en Nederland. Maar in Nederland geldt alvast dat er geen verjaringstermijn staat op dit soort zaken. Klanten kunnen dus eindeloos ver terug in de tijd met hun rentedossiers. Met Qollect kunnen we eisers ook bijstaan bij het verwerken van al die dossiers.'

Historische schikking

De Gier is met zijn nieuwe miljardenclaim niet aan zijn proefstuk toe. Als drijvende kracht achter de Nederlandse belangorganisatie FortisEffect effende de Gier mee de weg voor de historische schikking van 1,3 miljard euro die Fortis-erfgenaam Ageas vijf jaar geleden bereikte met gedupeerde beleggers. Die schikking kon er pas komen omdat de Gier zich koppig bleef vastbijten in de Fortis-zaak. Toen FortisEffect naar de rechter was gestapt om jarenlange beleggersmisleiding door de Fortis-top aan te kaarten, kreeg de advocaat aanvankelijk het deksel op de neus.

In België hebben alle banken hetzelfde trucje met de rente toegepast. Adriaan de Gier Advocaat Qollect

Pas na een beroepsprocedure gaf de Amsterdamse rechter de Gier gelijk. 'De zaak-Fortis wordt vaak ingewikkeld gemaakt, maar is zeer simpel. Het bedrijf heeft zijn aandeelhouders belazerd. Daar heb ik weinig compassie voor', vatte de ambitieuze zoon van een boekhouder en een huisvrouw het toen samen.

De Fortis-schikking heeft ook de Gier zelf geen windeieren gelegd. Wie zich bij FortisEffect aansloot, moest zolang de procedure liep jaarlijks 39 euro betalen en uiteindelijk 10 procent overmaken van de schadevergoeding die hij ontvangt.