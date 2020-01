Fortis-strafonderzoek stap dichter bij afsluiting

In december 2018 was al bekend geraakt dat het Brusselse parket besloten had dat er onvoldoende elementen waren om de vroegere top van Fortis te vervolgen voor de correctionele rechtbank van Brussel. Het gaat om zeven gewezen bestuurders en topmanagers, onder wie ex-voorzitter Maurice Lippens, de vroegere CEO Jean-Paul Votron en Filip Dierckx, die eind vorig jaar vertrok als de nummer twee van BNP Paribas Fortis.

Valse jaarrekeningen

Het parket zag geen reden meer om hen voor de rechter te dagen voor valsheid in de jaarrekeningen en voor het gebruik van valse stukken. Als die tenlastelegging wegvalt, meende het parket toen, dan zijn de andere feiten verjaard of verjaren ze binnenkort. Want na meer dan tien jaar onderzoek en procederen kon de Brusselse raadkamer nog altijd geen uitspraak doen over welke verdachten al dan niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.