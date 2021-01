Frans Nickel wil ‘minibanken’ maken van Belgische retailers

Het Franse Nickel biedt zijn zichtrekeningen in zijn thuisland aan via een oer-Frans netwerk: de bar-tabac.

EMBARGO 7 JANUARI. Het Franse fintechbedrijf Nickel wil vanaf volgend jaar in België eenvoudige zichtrekeningen aanbieden in supermarkten of bij andere retailers. Een handige back-up voor BNP Paribas, dat Nickel ruim drie jaar geleden overnam en zijn kantoornet in ons land afslankt.

Het Franse Nickel startte zeven jaar geleden als een alternatief voor klanten die door de grote banken werden geweigerd of die na de financiële crisis wantrouwig stonden tegen over de traditionele spelers.

Nickel-klanten kunnen in vijf minuten een zichtrekening openen zonder een bezoek aan de bank of ander paperassenwerk, luidt de boodschap. Ook andere smartphonebanken pakken daarmee uit, maar Nickel doet het net even anders.

Terwijl de meeste fintechspelers vooral op digitale dienstverlening focussen, koos Nickel voor een opmerkelijke uitvalsbasis: de oerklassieke Franse bar-tabac, de kruising tussen een bar en een sigarettenwinkel. Door dat netwerk in te zetten om zijn rekeningen aan de man te brengen groeide Nickels populariteit. Het sloot 2020 af met 1,9 miljoen klanten in Frankrijk, een record.

300.000 Nickel wil tegen eind 2024 300.000 klanten hebben in ons land.

Het bedrijf voelt zich klaar om ook in de rest van Europa te groeien. Eind vorig jaar ging Nickel van start in Spanje. Begin 2022 moeten daar Portugal en België bijkomen. Tegen 2024 wil Nickel 300.000 klanten hebben in België, zegt topman Thomas Courtois.

'We onderhandelen volop met mogelijke partners die onze kaarten willen aanbieden’, zegt Courtois. ‘Dat kunnen supermarkten zijn, postkantoren, of andere retailers. We zoeken vooral naar ketens die een groot netwerk hebben dat het hele land beslaat en waar veel mensen over de vloer komen.’

Wat doet Nickel? Franse neobank, opgericht in 2014 door Hugues Le Bret, een voormalig communicatiemanager bij Société Générale.

Maakt het mogelijk in vijf minuten een zichtrekening af te sluiten zonder een bezoek aan een bankkantoor.

In 2017 overgenomen door de Franse bankreus BNP Paribas.

Sloot 2020 af met 1,9 miljoen klanten, zegt winstgevend te zijn.

Ging eind vorig jaar van start in Spanje.

Wil begin 2022 de Portugese en Belgische markt aanboren.

Nickel komt in België met hetzelfde aanbod als in Frankrijk. Voor 20 euro per jaar biedt het een zichtrekening met een Belgische IBAN-code aan, gekoppeld aan een betaalkaart. Voor andere diensten - geld afhalen aan de automaat, rekeninguittreksels afdrukken... - wordt een extra vergoeding gevraagd. Nickel heeft niet de ambitie klanten andere producten zoals leningen of beleggingen aan te bieden.

Financieel establishment

Het Franse bedrijf heeft zich dan wel geprofileerd als een alternatief voor de klassieke banken, intussen maakt het deel uit van dat ‘financiële establishment’. De Franse bankreus BNP Paribas slorpte Nickel bijna vier jaar geleden op.

‘Daarmee combineren we het beste van twee werelden', zegt Courtois. ‘We krijgen de volledige vrijheid voor het uitstippelen van onze commerciële strategie. Tegelijk helpt BNP Paribas ons met de screening van klanten, ons antiwitwasbeleid en technologische ondersteuning. Voor onze Belgische plannen hebben we ondersteuning gekregen van BNP Paribas Fortis, dat ons bijvoorbeeld in contact bracht met de toezichthouders.’

Net als andere banken staat BNP Paribas onder druk om zijn kantoornetwerk af te bouwen - BNP Paribas Fortis wil in België een op de vier vestigingen sluiten tussen 2019 en eind 2021. Via Nickel kan de bank klanten aanspreken die minder geneigd zijn online te bankieren, maar geen kantoor meer in de buurt hebben.