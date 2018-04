Franse ex-HSBC-bankier nieuwe voorzitter Dexia

De Fransman Gilles Denoyel moet de nieuwe voorzitter worden van restbank Dexia, blijkt uit de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van 16 mei.

Een van de agendapunten voor de jaarvergadering van de restbank Dexia, die bijna volledig in handen is van de Belgische en de Franse staat, is de benoeming van Gilles Denoyel als bestuurder ter vervanging van voorzitter Robert de Metz. Denoyel krijgt een mandaat van vier jaar. Robert de Metz kwam in 2009 in de raad van bestuur van Dexia en werd in 2012 voorzitter.

Na zijn benoeming als bestuurder door de aandeelhouders, zal de Fransman ook de nieuwe voorzitter worden, zegt de woordvoerster van de bank.

HSBC-bankier

Denoyel startte in 1981 als Inspecteur Financiën op het Franse ministerie van Economie en Financiën. Bij de groep CCF, waar hij de jaren 90 terechtkwam, werkte hij mee aan de fusie met de Britse bankgroep HSBC, meldt Dexia in de oproepingsbrief.

In 2004 werd hij gedelegeerd directeur-generaal van HSBC France. In 2015 werd hij voorzitter 'International Institutional Relations' van de HSBC-groep voor Europa (2015). In 2016 ging hij op pensioen.

De Franse voorzitter zal een tandem vormen met Wouter Devriendt, de Belg die in 2016 CEO werd in opvolging van Karel De Boeck.

Miljardengaranties

Sinds de ondergang van Dexia, in de nasleep van de financiële crisis, is de groep in afwikkeling. België (52,8%) en Frankrijk hebben samen 99,6 procent in handen. Beide landen onderstutten de restbank met miljardengaranties.

Dexia meldt vrijdag eveneens dat de toepassing van een nieuwe boekhoudkundige norm, die in voege is sinds dit jaar, een positieve impact heeft in de orde van grootte van 2,8 miljard euro op het eigen vermogen van de groep.