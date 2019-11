Fransen azen op Bank Nagelmackers

Crédit Mutuel Nord Europe is een van de vijf kandidaten voor de overname van Bank Nagelmackers. Als de Fransen het - mogelijk eind dit jaar - halen, bestaat de kans dat Nagelmackers opgaat in hun Belgische dochter Beobank.

Na de overname van verzekeraar Fidea door Baloise en de inlijving van AXA Bank door Crelan staat de financiële sector in ons land mogelijk voor een nieuwe transformatie: de overname van Bank Nagelmackers. Die werd eerder dit jaar in de etalage gezet door haar Chinese aandeelhouder, de omgevallen en genationaliseerde verzekeringsgroep Anbang. Die ontdeed zich noodgedwongen ook van Fidea.

Het was na de afstoting van Fidea een kwestie van tijd voordat ook Bank Nagelmackers aan de beurt zou zijn. In de zomer meldde De Tijd dat de bank te koop was gezet. Het dossier wordt begeleid door de zakenbankiers van Deutsche Bank.

Tim Rooney, de CEO van Nagelmackers en de sterke man van Anbang in België, zei echter eerder dat Deutsche Bank formeel geen verkoopmandaat kreeg. Hij heeft het over de opdracht een ‘strategische analyse’ uit te voeren over de te volgen weg. Al geeft hij toe dat Deutsche Bank ook peilt naar de waarde van de bank voor het geval die toch wordt verkocht.

Boekenonderzoek

Het dossier werd na de zomervakantie pas echt opgestart. Inmiddels is het al goed gevorderd. In de eerste ronde hebben zich, naar De Tijd vernam, vijf kandidaten aangemeld. Die zijn bezig met hun boekenonderzoek (due diligence) en kregen tijd tot medio december om een bindend bod uit te brengen. Deutsche Bank wil nog voor het einde van het jaar kiezen met welke partij exclusief wordt onderhandeld, gesteld dat de geboden prijzen voldoen. Dat is een strakke maar haalbare timing.

Schermvullende weergave Een vestiging van Beobank. ©Photo News

Volgens onze informatie hebben drie private-equityspelers en twee buitenlandse banken een niet-bindend bod uitgebracht. Over hun identiteit is minder duidelijkheid. De naam van de Amerikaanse investeerder Warburg Pincus circuleert. Die kocht eerder de Belgische tak van het Italiaanse Monte Paschi en doopte die om tot Aion, waarvoor Warburg Pincus ambitieuze plannen heeft.

Ook het Nederlandse ABN AMRO wordt genoemd. Dat is in ons land al langer op het overnamepad. De Nederlanders lijfden in 2018 de Belgische afdeling van Société Générale Private Banking in.

Beobank

Vast staat in elk geval dat het Franse Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) bij de vijf kandidaten is. Dat zeggen meerdere bronnen in de sector. CMNE, gevestigd in Rijsel, is een van de takken van de Franse financiële groep Crédit Mutuel. De speler kent de Belgische markt erg goed: hij is hier actief via Beobank (ex-Citibank Belgium) en was ook eigenaar van BKCP, het gewezen Beroepskrediet dat opging in Beobank. Voorts is de Banque de Luxembourg, een private bank met vestigingen in Brussel en Gent, een onderdeel van CMNE.

Daar houdt het niet op. Crédit Mutuel Arkéa, een andere tak, is eigenaar van Keytrade Bank. Nog een ander stuk, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bewerkt de Belgische markt via de kredietverlener Cofidis en Banque Transatlantique, een andere vermogensbank.

Fusie

Als CMNE het haalt, is het de vraag of Bank Nagelmackers apart blijft bestaan of wordt opgeslorpt door Beobank, zoals gebeurde met het kleinere BKCP. In dat geval ontstaat de ongebruikelijke situatie dat, na AXA Bank en Crelan, in korte tijd nog twee subtoppers op de Belgische markt samensmelten. De volgens sommigen broodnodige consolidatie zet zich daarmee door.

225 miljoen richtprijs Voor Bank Nagelmackers circuleert de richtprijs 150 tot 225 miljoen euro.

CMNE kent Nagelmackers al. Het was ook kandidaat toen de toenmalige eigenaar Delta Lloyd de bank met zijn naam in 2014 wou verkopen. De verkoop werd toen afgeblazen omdat geen overeenstemming werd bereikt met de gegadigden over de prijs. Enkele maanden later dook Anbang plots op als koper.

Ombouw

De Chinezen herdoopten de instelling tot Bank Nagelmackers. Na de mislukte plannen er een totaalspeler van te maken, bouwden ze de onderneming om tot een partij die vooral mikt op vermogensbeheer. Dat is nog maar deels gelukt.

Toch zijn CMNE en de andere vrijers vooral geïnteresseerd in de privatebankingtak en de afdeling institutionele klanten. Beobank staat daar niet sterk: ze is vooral een kredietenspeler die probeert met extra producten zoals verzekeringen meer inkomsten aan te boren.

Voor Nagelmackers circuleerde in de zomer de richtprijs 150 tot 225 miljoen euro. Anbang betaalde in 2015 219 miljoen. Een nieuwe koper moet rekening houden met het feit dat bijkomende investeringen in IT nodig zijn. Dat kan het overnamebedrag drukken, al speelt dat element minder als een andere bank Nagelmackers aan de haak slaat.