Fraudeurs profiteren van IT-panne bij Argenta

Fraudeurs trachten munt te slaan uit de problemen met internetbankieren bij Argenta. Verschillende klanten van de bank hebben melding gemaakt van phishingmails.

Een ongeluk komt nooit alleen. Niet alleen heeft de Antwerpse spaarbank Argenta haar IT-problemen nog niet kunnen oplossen. Malafide internetcriminelen proberen van de onduidelijkheid bij de klanten gebruik te maken om via phishingmails gevoelige klanteninformatie te ontfutselen.

'We zijn op de hoogte. Onze departement Securitymonitoring volgt de zaak de hele tijd op en laat de phishingsites platleggen', zegt een woordvoerster van de bank.

Argenta waarschuwt klanten dat ze niet mogen ingaan op e-mails waarin hen gevraagd wordt om codes te geven. 'Als u een e-mail ontvangt en niet zeker weet of u er best wel of niet op reageert, neem dan contact op met uw kantoorhouder', adviseert de bank op zijn FAQ-pagina over de panne. 'Aarzel niet om phishingmails die u hebt ontvangen ook met ons te delen via phishing@argenta.be.'

Er zijn zeven klanten die sinds dit weekend hebben doorgeklikt op zo’n frauduleuze mails. Die pogingen werden geblokkeerd door cybersecurity-team van Argenta.

Website nog altijd plat

Argenta is er in de loop van woensdagnamiddag nog niet in geslaagd om zijn internetplatform weer draaiend te krijgen, ondanks optimistische geluiden in de voormiddag.

'Vandaag ondervinden onze klanten nog altijd problemen naar aanleiding van de ingrijpende werken die we dit weekend uitvoerden', zegt Argenta woensdagnamiddag via Twitter. 'We hebben de impact onderschat en verontschuldigen ons dan ook bij onze klanten die nog altijd hinder ondervinden. We doen er alles aan om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.'

De problemen ontstonden na een ingrijpende update van het banksysteem in het paasweekend. Klanten kunnen hun rekeningsaldo momenteel enkel in de kantoren raadplegen. 'Deze situatie toont het belang van een kantorennet', zegt de beroepsvereniging BZB-Fedafin.

Het is de bedoeling om na de kantooruren online te gaan met internetbankieren, daarna andere toepassingen zoals mobiel bankieren. 'Er wordt vannacht verder getest. Als dan wordt gemerkt dat er toch nog problemen opduiken, wordt internetbankier opnieuw gedesactiveerd als de kantoren opengaan', zegt een woordvoerster.