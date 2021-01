Frère-luitenant wordt kapitein bij Degroof Petercam

Gilles Samyn, de voormalige luitenant van Albert Frère, wordt voorzitter van de zakenbank en vermogensbeheerder Degroof Petercam. Hij volgt Ludwig Criel op. 'We moeten op zoek naar de rijken van de volgende generatie.'

Degroof Petercam was al een jaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ludwig Criel gaf begin 2020 aan dat hij niet meer beschikbaar was. De headhunter Russell Reynolds zocht naar een opvolger en bracht Gilles Samyn aan, de voormalige luitenant van de Waals zakenman Albert Frère bij de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM).

Samyn ging in 1974 aan het werk bij Groep Brussel Lambert (GBL). Daar bekleedde hij tot 1982 tal van financiële functies. Na een jaar als zelfstandig ondernemer trok hij in 1983 naar het familiale vehikel Frère-Bourgeois en de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM). Daar was hij tot mei 2019 gedelegeerd bestuurder.

Twee nieuwe koppen

Samyn is de tweede nieuweling aan de top bij Degroof Petercam in 1,5 jaar. De bank, die nog altijd het imago heeft van een Franstalige bank voor de allerrijksten, kreeg in 2019 een nieuwe CEO, Bruno Colmant, een intern directielid. Hij volgde Philippe Masset op die na vijf jaar een stap opzijzette nadat de Nationale Bank witwasproblemen bij de bank had vastgesteld. De interne procedures van Degroof Petercam om witwassen tegen te gaan bleken niet naar behoren te functioneren, bleek uit een inspectie van de Nationale Bank.

De uitdaging ligt voor de hand, zeggen Samyn en Colmant in een call. Dat is inzetten op digitalisering om weerwerk te bieden aan de groeiende concurrentie, want ook retailbanken doen steeds vaker aan vermogensbeheer.

We moeten de rijken van morgen aanspreken. Jonge ondernemers die dat over tien, twintig jaar zijn. Gilles Samyn Kersvers voorzitter Degroof Petercam

'De kunst zal zijn een betere service te bieden', zegt Samyn, 'We moeten opboksen tegen de grote internationale investeringsfondsen en onze klanten zullen offertes krijgen van fintechbedrijven.' De bank investeert de volgende twee jaar in hard- en software. 'Dan zijn we klaar voor de volgende twintig jaar', zegt Colmant. 'Tegelijk bewijst dat dat we onafhankelijk willen blijven.' Vorig jaar doken geruchten op dat de bank het alleen niet zou redden.

Volgens Colmant heeft Degroof Petercam het voordeel dat het vier geïntegreerde metiers aanbiedt: private banking, vermogensbeheer voor grote partijen, zakenbankwezen en ondersteunende diensten voor fondsenbeheer. 'De marktzalen hebben ons vorig jaar tijdens de volatiliteit van de markten enorm geholpen. En we lopen niet de kredietrisico's die retailbanken lopen.'

We zullen kantoren openen. Onze klanten vinden fysiek contact belangrijk. Bruno Colmant CEO Degroof Petercam

Degroof Petercam heeft in 2020 veel klanten gewonnen, zegt Colmant. Cijfers wil hij niet kwijt. 'We zullen kantoren openen - in Vlaanderen kwamen er al verschillende bij. Onze klanten vinden fysiek contact belangrijk. En we zullen inzetten op de simplificatie van onze producten.' Het richtte ook een afdeling op die focust op Vlaamse familiebedrijven.

Reputatie

Het onderzoek naar witwasproblemen heeft de reputatie van de bank volgens Colmant niet geschaad. 'We hebben moeilijke maanden achter de rug en het klopt dat er een tekort was aan documentatie van klantendossiers. Maar die problemen zullen dit jaar volledig opgelost zijn en we zijn een volledig andere groep dan veertien maanden geleden.'

Degroof Petercam focust op mensen met vermogens, al zijn er geen limieten, zegt Colmant. 'We moeten ook de rijken van morgen aanspreken', zegt Samyn. 'Jonge ondernemers met een start-up die over tien of twintig jaar de rijken van nu zijn. Daarom is het belangrijk dat we jonge talenten aantrekken. Dat lukt. We vieren dit jaar onze 150ste verjaardag. Dat zegt iets over onze degelijkheid en reputatie.'