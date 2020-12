Gedupeerden Arco beginnen juridisch offensief

Ruim 10.000 Arco-coöperanten willen met rechtszaken de druk op Belfius, de Belgische staat en Beweging.net opvoeren. 'Het zou mooi zijn als we een schikking zoals bij Fortis kunnen bekomen', zegt Ab Flipse van ArcoClaim.

De vzw ArcoClaim roept coöperanten op om zich uiterlijk maandag aan te melden voor een rechtszaak bij de burgerlijke rechtbank in Brussel. Er dreigt immers al een verjaring voor de betrokkenheid van de Belgische staat, klinkt het in een mail naar gedupeerden. De Arco-coöperaties van de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net (ACW), goed voor ruim 800.000 coöperanten, gingen ten onder na de val van Dexia.

Die rechtszaak werd door enkele belangenverenigingen met de hulp van het advocatenkantoor SQ Law van Geert Lenssens aangespannen tegen de bank Belfius en de Belgische staat. Ruim 6.000 andere gedupeerden zijn in die zaak met een verzoekschrift tussengekomen. ArcoClaim zegt dat minstens 4.000 nieuwe leden zich nu ook bij die procedure zullen aansluiten.

10.000 Arco-gedupeerden De vzw Arcoclaim vertegenwoordigt nu ruim 10.000 gedupeerden.

'In totaal vertegenwoordigen we nu al ruim 10.000 Arco-gedupeerden', zegt Flipse, een bekende Nederlandse claimexpert die voorzitter werd van de overkoepelende belangenvereniging ArcoClaim . 'Na een oproep kwamen er de jongste dagen 100 gedupeerden per dag bij. De zaak leeft nog wel, hoor', zegt Flipse.

Met de rechtszaak willen de gedupeerden een schadevergoeding bekomen omdat ze naar eigen zeggen twee keer zijn bedrogen. 'Bacob, dat later Belfius werd, verkocht hen een belegging waarvan de risico's niet waren vermeld. De Belgische staat misleidde hen nadien door een compensatie te beloven die er niet kwam', zegt Lenssens. In het Vivaldi-regeerakkoord werd niets opgenomen over Arco.

Maar de juridische stappen gaan verder. Beweging.net werd eerder dit jaar in gebreke gesteld en wordt mogelijk ook begin volgend jaar gedagvaard. Daarmee zou ook de christelijke arbeidersbeweging door Arcoclaim bij de rechtszaak betrokken worden. 'Arcoclaim stelt terecht dat dit een gamechanger wordt, want dat is voordien nog niet gebeurd', zegt Lenssens.

Strafklacht tegen Belfius

Daarnaast overweegt ArcoClaim een strafklacht tegen Belfius. De staatsbank, die ontstond uit de resten van Dexia, stuurde tot begin 2018 nog rekeninguittreksels waarop de historische waarde van de Arco-aandelen stond. 'Arcoclaim ziet daarin misleidende communicatie', concludeert Lenssens. Pas vanaf mei 2018 klonk het bij Belfius dat de waarde van die Arco-beleggingen niet te bepalen was. 'Ze hebben zo lang de schijn opgehouden, terwijl ze wisten dat het geld weg was', zegt Flipse.

Volgens Lenssens begint het nu pas bij veel coöperanten door te dringen dat van de door de politici beloofde compensaties niets zal in huis komen. 'De juridische strijd begint nu pas. En we zullen die hard voeren', belooft Lenssens.

De juridische acties dienen om het mes op de keel te zetten. Ab Flipse Voorzitter Arcoclaim

Flipse hoopt echter nog altijd tot een schikking te komen met Belfius, de Belgische staat en Beweging.net. Het grote voorbeeld is de schikking van 1,3 miljard euro voor Fortis-gedupeerden. 'Er zijn informele contacten geweest, maar dat leverde nog niets concreet op. De juridische acties dienen om het mes op de keel te zetten.'

Flipse verwacht dat de druk op Belfius en co. volgend jaar groot zal worden. Niet enkel door de acties van ArcoClaim, maar ook door een rechtszaak van Deminor met 2.000 andere gedupeerden die voor de zomer van start zou gaan.