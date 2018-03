Geen bonussen voor toplui Deutsche Bank

Het management van Deutsche Bank ziet voor het derde jaar op rij af van zijn bonussen. Medewerkers van de Duitse financiële instelling mogen ondanks nieuwe verliezen in 2017 wel op een extraatje rekenen.

De twaalf leden van het management van Deutsche Bank krijgen in 2017 geen extra compensatie voor hun prestaties. Dat zei John Cryan, de CEO van de Duitse bank, in de marge van het bekende Texaanse techfestival South by Southwest (SXSW) aan de Duitse krant Die Zeit.