Geen gedwongen ontslagen bij BNPP Fortis

De grootste bank van het land heeft een akkoord met drie vakbonden over een 'tewerkstellingsgarantie'. Die cao vermijdt gedwongen ontslagen bij de geplande personeelsafbouw.

Na maanden van moeizame onderhandelingen hebben de directie van BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, en de werknemersvertegenwoordigers van de socialistische bond BBTK-Setca en de twee fracties van de christelijke bond LBC-NVK en CNE-GNC een akkoord bereikt over twee cao's.

Aan de ene kant gaat het om de 'actualisatie van de arbeidsorganisatie', wat in de praktijk neerkomt op een uur langer werken per week. Daarmee wil de bank de werkelijke werktijd in lijn brengen met die van de rest van de sector.

BNP Paribas Fortis benadrukt dat het geen gebruik zal maken van SWT, het vroegere brugpensioen.

De bonden hebben met dat langer werken ingestemd omdat de directie dat koppelde aan de hernieuwing van de cao-tewerkstellingsgarantie, die eind vorig jaar is afgelopen. Die tewerkstellingsgarantie betekent concreet dat er geen gedwongen ontslagen bij een herstructurering vallen.

Dat thema werd deze week plots actueel toen de CEO van de bank, Max Jadot, meedeelde dat boven op het natuurlijke verloop zo'n 1.000 jobs zouden verdwijnen in twee jaar tijd. Dat komt neer op het verlies van meer dan 2.000 banen. Daarmee werden de bonden met de rug tegen de muur gezet. Het doembeeld van mogelijk een duizendtal gedwongen ontslagen moest absoluut vermeden worden.

3 jaar

De tewerkstellingsgarantie loopt drie jaar en bevat naast de belofte geen gedwongen ontslagen door te voeren ook heel wat begeleidingsmaatregelen bij reorganisaties. Het gaat vooral om interne begeleiding voor wie van job verandert en financiële waarborgen na functieverlies.

Voor 800 tot 1.000 medewerkers die intern geen nieuwe job vinden is er de vrijwillige externe mobiliteit, met andere woorden een aanmoediging om een job buiten de bank te zoeken.

Niet betaald thuiszitten

De bank benadrukt dat ze de mensen die weggaan niet betaald thuis wil laten zitten. 'We willen geen enkel talent verloren laten gaan voor de arbeidsmarkt en voor de samenleving', klinkt het in een mededeling aan het personeel. Ook mensen die in een eindeloopbaanformule stappen krijgen begeleiding voor 'een alternatieve professionele of persoonlijke uitdaging'.

BNP Paribas Fortis benadrukt dat het geen gebruikmaakt en zal maken van het 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', het vroegere brugpensioen.

Reorganisatie

Over waar de bank precies wil herstructureren is niets bekend. Omdat klanten steeds minder naar hun kantoor gaan en veel taken werden gedigitaliseerd of geautomatiseerd, snoeien banken al jaren in het kantorennet. Vorig jaar kondigde de bank al aan dat ze dit jaar 62 kantoren gaat sluiten. Maar de automatisering en de digitalisering hebben uiteraard ook een impact op de hoofdzetel en de centrale diensten.