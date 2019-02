Geld afhalen bij Bpost Bank binnenkort betalend

Het gaat om de klanten met een gratis b.compact-rekening. Zij kunnen nog eenmaal per maand geld afhalen zonder extra kosten. Per bijkomende afhaling rekent de bank 50 cent aan. Opvallend: die extra kosten zijn er ook als de klant het geld afhaalt bij de eigen bankautomaten. Andere banken rekenen al kosten aan bij afhaling aan een automaat van een andere bank. Maar Bpost Bank gaat dus een stap verder.

De regeling is in strijd met een overeenkomst die de banken in 2004 sloten met de bankenkoepel Febelfin, meldt de VRT. Vierentwintig afhalingen per jaar aan automaten van de eigen bank moesten gratis zijn. In de praktijk rekenen sommige banken alleen iets aan voor een afhaling aan een automaat bij een andere bank, klinkt het.