Geldautomaten Argenta nog hele week gesloten

Bij Argenta blijven de geldautomaten minstens nog de hele week buiten gebruik. De Antwerpse bank is nog bezig met een risicoanalyse.

Argenta sloot op woensdag 30 oktober al zijn bankautomaten voor onbepaalde duur. De bank nam die beslissing omdat er die maand al drie plofkraken plaatsvonden bij Argenta-kantoren. De bank wees erop dat de methodes van de aanvallers almaar heviger worden en dat zulke drieste aanvallen zouden kunnen leiden tot slachtoffers.

Sindsdien is het maatschappelijke debat opgestart en is er begrip voor onze redenering, klinkt het bij Argenta. De banksector had vorige week overleg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in aanwezigheid van het parket, de ontmijningsdienst DOVO, verschillende politiediensten en de Nederlandse ambassade.

Daar werd afgesproken om een taskforce plofkraken op te richten en werd gepleit voor beter overleg tussen de parketten en met andere landen zoals Nederland, waar plofkraken al langer voorkomen.

Risicoanalyse

Een datum voor de heropstart van het Argenta-automatennetwerk is er voorlopig niet. De bank wil in de tweede helft van de maand een concreet plan opmaken. Daarvoor wordt eerst een interne risicoanalyse gemaakt over een volledige of gedeeltelijke heropstart van het geldautomatennet, zegt een woordvoerder.

Deze tijdelijke sluiting staat los van het plan van Argenta en vier andere banken om het beheer van geldautomaten gezamenlijk uit te besteden aan een derde partij.

Kapitaalverhoging