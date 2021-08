'Gelobby voor failliete bank Greensill leverde Britse ex-premier miljoenen op'

De voormalige Britse premier David Cameron heeft volgens de BBC ongeveer 8,5 miljoen euro verdiend door te lobbyen voor de failliete schaduwbank Greensill Capital. Hij verschafte die een betere toegang tot Covid-19-noodleningen.

Het BBC-onderzoeksprogramma 'Panorama' kon de hand leggen op briefwisseling tussen de Britse ex-premier David Cameron en Greensill Capital. Die financieringsmaatschappij van de Australiër Lex Greensill was gespecialiseerd in kortetermijnleningen aan onder meer grote banken, het Aziatische investeringsfonds Softbank en staal- en aluminiumbedrijven. In maart moest ze de boeken neerleggen.

Uit de BBC-documenten blijkt dat Cameron alles samen 8,5 miljoen euro ontving voor zijn lobbywerk. Onder meer door te cashen op aandelen in 2019 kon hij iets minder dan 4 miljoen euro bijschrijven. Zijn jaarloon bedroeg zowat 850.000 euro en daarbovenop ontving hij in 2019 een bonus van ruim 600.000 euro.

Cameron werd in 2018 ingehuurd als lobbyist door Greensill. De twee kenden elkaar nog van Camerons ambtstermijn als premier. Greensill zou jaren een onbetaalde maar invloedrijke rol gehad hebben als adviseur van de regering-Cameron. Hij kreeg toegang tot minstens elf regeringsdepartementen en had een bureau in het Cabinet Office.

Als lobbyist zou Cameron in totaal 56 berichten hebben uitgestuurd naar ministers en topambtenaren om bij de Bank Of England een miljardenlening los te weken voor het noodlijdende Greensill. Die is er niet gekomen, maar Greensill kreeg wel toegang tot een Covid-19-kredietprogramma waarmee de Britse overheid leningen verstrekte die voor 80 procent door de belastingbetaler gedekt waren.

Greensill maakte voor 470 miljoen euro gebruik van dat programma. Het gebruikte dat geld grotendeels voor leningen aan GFG Alliance, het staalimperium van de Brits-Indiase ondernemer Sanjeev Gupta. Omdat de bedrijven waaraan Greensill het overheidsgeld uitleende voorlopig niet terugbetaalden, gaat volgens de BBC mogelijk 380 miljoen euro Brits belastinggeld in rook op.