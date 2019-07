Gemeente betaalt 15.000 euro voor geldautomaat

Koksijde betaalt zelf om opnieuw een geldautomaat te hebben in de deelgemeente Sint-Idesbald.

De gemeente Koksijde betaalt 15.000 euro per jaar voor een nieuwe bankautomaat in har deelgemeente Sint-Idesbald. Daar was geen flappentapper meer, waardoor bewoners naar Koksijde moesten trekken om geld af te halen. Ten laatste eind dit jaar komt er een nieuw toestel in het centrum.

We hebben de oudste bevolking van België, dus we moeten verzekeren dat onze inwoners in de buurt geld kunnen afhalen. Marc Vanden Bussche (Open VLD) Burgemeester Koksijde

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) en schepen Dorine Geersens (CD&V) bereikten een akkoord met BNP Paribas Fortis. Het contract loopt voor drie jaar en kan nog verlengd worden. De bank zal de installatie van de geldautomaat op zich nemen.

Mensen in Sint-Idesbald klaagden al langer dat er geen bankautomaat meer in de buurt was. Vorig jaar legde de gemeente nog shuttlebusjes in zodat mensen geld konden afhalen in Koksijde. Die zijn nu niet meer nodig.

Verkiezingsbelofte

De bankautomaat was een verkiezingsbelofte van de burgemeester. 'Het is veel geld, maar wij moeten een service kunnen bieden aan onze inwoners en toeristen', zegt Vanden Bussche. 'We hebben de oudste bevolking van België, dus we moeten verzekeren dat onze inwoners in de buurt geld kunnen afhalen', vindt hij.

Ook enkele andere gemeenten klagen erover dat de banken wegtrekken en dat er zelfs geen geldautomaat meer is. Begin vorig jaar raakte bekend dat de geldtransporteur G4S werkte aan een plan om toestellen te plaatsen op plekken waar geld afhalen niet langer mogelijk is of erg moeilijk werd. Maar dat is nog niet omgezet in de praktijk.