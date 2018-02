Generatiewissel op til aan hoofd van zakenbank Rothschild

David de Rothschild, die eind vorig jaar 75 is geworden, draagt in juni het voorzitterschap van de Frans-Britse zakenbank Rothschild over aan zijn 37-jarige zoon Alexandre. Dat meldt de Britse krant Financial Times.

Met hem treedt de zevende generatie aan van de Europese bankiersdynastie die Mayer Amschel Rothschild in de tweede helft van de 18de eeuw stichtte in Frankfurt.

Alexandre is de enige zoon van David de Rothschild, die ook drie dochters heeft - van wie er twee ouder zijn dan Alexandre. De troonopvolger draait al enkele jaren mee aan de top van de bank, als vice-CEO, en werd ook daarvoor grondig klaargestoomd voor de job.

Na zijn studies aan de École Supérieure du Commerce Exterieur in Parijs ging Alexandre in 2004 aan de slag als financieel analist bij de zakenbank Bear Stearns in New York. Anderhalf jaar later verhuisde hij naar de investeringsmaatschappij Argan Capital in Londen, en daarna trok hij naar Hongkong voor het Britse conglomeraat Jardine Matheson dat heel wat belangen heeft in Azië.

Na die internationale leerschool te hebben doorlopen, mocht hij beginnen bij de familiebank in Parijs, waar hij de private-equityactiviteiten uitbouwde. Sinds vorig jaar is Alexandre de Rothschild ook bestuurder bij het Franse concern Bouygues (media, telecom, bouw).

In de internationale financiële wereld is Rothschild een naam als een klok. Toch is de gelijknamige Franse zakenbank amper 30 jaar oud. Ze werd in 1987 opgericht door David de Rothschild, nadat de vroegere Franse Rothschild-bank in 1982 was genationaliseerd door de socialistische president François Mitterrand. David, de vader van Alexandre, begon met een startkapitaal van 1 miljoen euro en drie werknemers, maar slaagde er snel in de Banque Rothschild & Cie weer op de kaart te zetten. In 2003 organiseerde David een fusie met de veel grotere Londense bank van de Britse tak van de Rothschild-familie, enkele jaren later kocht de Franse tak de Britse neven uit.

Rothschild & Cie is genoteerd op Euronext Parijs. De familie controleert 49 procent van de aandelen en 58 procent van de stemrechten. De bank, die 3.400 werknemers telt en actief is in 40 landen, houdt zich vooral bezig met fusies en overnames, vermogensbeheer en gespecialiseerd financieel advies. In Europa behoort Rothschild tot de top vijf van de banken die fusies en overnames begeleiden, na JPMorgan, Goldman Sachs, Lazard en Bank of America Merrill Lynch. Vooral in Frankrijk staat Rothschild erg sterk.

Een van de bekendste voormalige werknemers van de bank is de huidige Franse president Emmanuel Macron. Voor hij in de politiek stapte en in 2012 adviseur van president François Hollande (PS) werd, was hij zakenbankier en partner bij Rothschild. Hij begeleidde daar een overname door Nestlé van de voedingsdivisie van de Amerikaanse farmareus Pfizer, een deal van 9 miljard euro.