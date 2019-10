George Forrest verkoopt Congolese bank

De Keniaanse financiële speler Equity Group Holdings aast op een meerderheidsbelang in de Banque Commerciale du Congo. Mogelijk is op zijn minst 150 miljoen euro gemoeid met de deal.

De Belgische zakenman George Forrest, die heel wat belangen heeft in Congo, gaat waarschijnlijk op zijn minst deels uit het kapitaal van de Banque Commerciale du Congo (BCDC) stappen. De koper is de Keniaanse beursgenoteerde financiële speler Equity Group Holdings.

De BCDC is na Rawbank de belangrijkste bank in Congo. Forrest en zijn familie - zijn Groupe Forrest International is er niet bij betrokken - hebben 66,5 procent van het kapitaal in handen. De Congolese overheid heeft een minderheidsbelang van 25,5 procent en een groep andere aandeelhouders houdt het saldo van bijna 8 procent aan.

BNP Paribas Fortis

Forrest bouwde zijn participatie in stappen op. Zo kocht hij tien jaar geleden BNP Paribas Fortis uit, dat in het kapitaal zat via de intussen opgedoekte dochter Belgolaise. Maar de BCDC krijgt waarschijnlijk een andere controleaandeelhouder.

Equity Group Holdings meldde vorige maand - het nieuws ging bij ons ongemerkt voorbij - dat het een niet-bindend akkoord sloot met 'bepaalde aandeelhouders' van de BCDC om in ruil voor cash een meerderheidsbelang te verwerven. De naam van de aandeelhouders staat niet in de mededeling, maar gezien de kapitaalstructuur van de bank kan het niet anders dan dat Forrest op zijn minst een deel van zijn belang afstoot.

De Standard Investment Bank uit Kenia raamt dat Equity Group Holdings minstens 170 miljoen dollar (153 miljoen euro) zal neertellen voor het belang in de BCDC. Die wil het na de inlijving samensmelten met de Equity Bank Congo, het gevolg van een eerdere overname in het land in 2015. Samen worden ze het nieuwe nummer een op de Congolese bankenmarkt.

Belgen

De BCDC is relatief klein naar onze normen. De bank was in 2017 goed voor 80 miljoen dollar aan inkomsten en een nettowinst van 8 miljoen dollar, aldus haar jaarverslag. De balans was dat jaar goed voor 706 miljoen dollar. De instelling wordt al jaren geleid door de Belg Yves Cuypers. In de raad van bestuur zitten ook enkele Belgen, onder wie ex-politicus Pierre Chevalier.