Gerecht onderzoekt 61 rijke klanten van Belgische prins

Het gerecht opent in verschillende delen van ons land onderzoeken naar 61 rijke Belgen die klant waren bij de Belgische prins Henri de Croÿ. Ze zouden tientallen miljoenen euro’s zwart geld verborgen hebben.

De affaire rond de ‘duistere bank’ van de Belgische prins Henri de Croÿ (61) reikt tot in de hoogste kringen van de Belgische adel. De Tijd onthulde in juni vorig jaar hoe Belgische hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen, onder wie een ex-ambtenaar van Financiën, hun zwart geld konden verbergen via een netwerk rond de Croÿ. Dat gebeurde al zeker sinds 2002 en duurde tot eind 2018. Het ging tot 13 miljoen euro per klant.

De duistere praktijken - met offshorerekeningen, stromannen, schermvennootschappen, anonieme kredietkaarten en het doorgeven van geldkoffers in Brussel - stonden zwart op wit beschreven in meer dan 3.100 gelekte documenten die De Tijd had opgevraagd bij het Franse weekblad L'Obs. De prins opereerde lange tijd vanuit Ras al-Khaimah, een van de zeven emiraten waaruit de Verenigde Arabische Emiraten bestaan.

Operating software

Na de artikels in De Tijd opende het federaal parket vorig jaar een dossier over de affaire. Het kreeg de gelekte documenten te pakken via het Nationaal Financieel Parket in Frankrijk, dat de prins al op de hielen zat voor zijn diensten aan rijke Fransen. Twee speurders van de Belgische Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie hebben samen met een collega-speurder van de Federal Computer Crime Unit ‘operating software’ ingezet om de karrenvracht gelekte bestanden te indexeren en te doorzoeken op trefwoorden. Daaruit zijn 61 namen gekomen van Belgen die meedraaiden in het netwerk rond de prins.

‘Na een coördinatievergadering hebben we de dossiers verdeeld over de gerechtelijke arrondissementen waar die 61 personen zich bevinden’, zegt Wenke Roggen, de woordvoerster van het federaal parket. ‘De meeste gevallen situeren zich in het centrum van het land: Brussel, Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant. Al zijn er ook dossiers in bijvoorbeeld Antwerpen, Gent en Luik. Het federaal parket zal zelf een onderzoek voeren naar het ‘moederdossier’, de organisatie die alles regelde. We hebben de totale omvang van het dossier nog niet precies becijferd, maar het gaat telkens over vermogende klanten, zeker over tientallen miljoen euro’s.’

We hebben de totale omvang nog niet precies becijferd, maar het gaat telkens over vermogende klanten, zeker over tientallen miljoen euro’s. Wenke Roggen Woordvoerster federaal parket

Onder andere het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt dat het vier dossiers behandelt die gaan over negen klanten van de prins. Ook het parket van Antwerpen bevestigt dat het een onderzoek voert naar een klant. Tussen de 61 verdachte klanten zouden geen publieke figuren zitten. Het federaal parket heeft bij het Contactpunt regularisaties van de fiscus kopieën opgevraagd van verdachten die al een fiscale regularisatie deden. Dat kan extra bewijzen opleveren.