Gerecht onderzoekt honderden miljoenen van FN Herstal-familie bij Degroof Petercam

Het Luikse gerecht onderzoekt honderden miljoenen euro’s verdacht geld van een Waalse familie die decennialang voor en met de wapenfabrikant FN Herstal heeft gewerkt. Het kapitaal stond jaren bij Degroof Petercam, dat finaal zelf het dossier meldde aan de antiwitwascel.

Hoeveel oud zwart geld staat er nog op Belgische bankrekeningen? De fiscus krijgt nu wel automatisch informatie toegestuurd over de buitenlandse rekeningen van Belgen, maar hoeveel zwart geld is in het verleden al teruggebracht naar Belgische bankrekeningen, terwijl het nooit of maar deels is geregulariseerd? Het is een van de prangende vragen die ook de Nationale Bank van België bezighoudt. Want het gaat over véél geld, vermoedelijk nog miljarden euro’s.

Het Luikse gerecht is zo’n gigadossier - over honderden miljoenen euro’s - van een Belgische familie op het spoor gekomen. Het geld stond jaren bij Bank Degroof, dat in 2015 fuseerde met het beurshuis Petercam. Degroof Petercam is na de vier grootbanken de belangrijkste speler in ons land voor vermogensbeheer.

Reactie Degroof Petercam ‘Als naar een vermoedelijk witwasmisdrijf een onderzoek wordt ingesteld, heeft een bank als de onze de plicht mee te werken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het komt de bank niet toe commentaar te geven over mogelijke onderzoeken’, stelt Arnaud Denis, de woordvoerder van Degroof Petercam. ‘De leden van de raad van bestuur noch de leden van het directiecomité zijn betrokken bij een dergelijk onderzoek. In overeenstemming met zijn algemene communicatiebeleid geeft Degroof Petercam nooit commentaar op voormalige medewerkers uit respect voor hun privacy.’ Degroof Petercam benadrukt nog dat het ‘de toepasselijke wet- en regelgeving volledig naleeft en dat het zijn procedures en controles voortdurend verbetert, in het bijzonder met betrekking tot de preventie van het witwassen van geld, en dat het dit in de toekomst zal blijven doen’. In 2019 bleek uit een audit van de Nationale Bank van België dat de interne procedures bij Degroof Petercam om witwassen tegen te gaan niet voldeden.

Het gerechtelijk onderzoek is in handen van de Luikse onderzoeksrechter Frédéric Frenay. De magistraat heeft in de zaak-Nethys onlangs nog Stéphane Moreau en Mithra-topman François Fornieri aangehouden.

De woordvoerster van het parket van Luik, Catherine Collignon, wil alleen bevestigen aan De Tijd dat het gerechtelijk onderzoek draait rond de familie Joassart, die decennia verbonden was aan de Waalse wapenfabrikant FN Herstal. Meer details wil het parket niet kwijt zolang het onderzoek loopt. Maar via meerdere, welingelichte bronnen kwam De Tijd meer te weten.

Antiwitwascel

De bal ging aan het rollen in 2016. Degroof Petercam deed een melding bij de antiwitwascel over de honderden miljoenen euro’s die de familie Joassart bij Bank Degroof had ondergebracht. De demarche veroorzaakte binnenshuis de nodige opschudding, want de familie Joassart was al sinds 1999 klant bij de bank.

De band tussen de Luikse familie Joassart en de wapenfabrikant FN Herstal gaat al meer dan een eeuw terug. De jurist Gustave Joassart begon er in 1906 te werken. Hij maakte er bijna een halve eeuw carrière en schopte het tot topman, tot aan zijn dood in 1953. Ook zijn zoon, die ook Gustave Joassart heet, ging na zijn rechtenstudies als wapenhandelaar aan de slag voor FN en regelde later ook als onafhankelijke makelaar wapenleveringen voor de Arabische markten.

Toen Joassart in 2014 op 75-jarige leeftijd stierf, bleek hij nog een gigantisch vermogen te hebben bij Bank Degroof, tot grote verbazing van zijn twee zonen die nog in België woonden, en zijn dochter die naar de VS was verkast.

Luxemburg

Al in 1999 was meer dan 400 miljoen euro van Joassart bij Bank Degroof in Luxemburg beland. Het geld werd vooral overgebracht uit Zwitserland en dan in het groothertogdom in een investeringsvennootschap ondergebracht. Pas in 2015, een jaar na de dood van Joassart, werd het kapitaal binnen de bank overgeheveld naar België.

Bij Degroof Petercam in Brussel namen ze op dat moment meerdere grote kapitalen opnieuw onder de loep om zeker te zijn dat er geen witwasprobleem mee gemoeid was. De honderden miljoenen van de familie Joassart deden bij de top alle alarmbellen afgaan. De verantwoordelijke voor het beheer van zulke grote, internationale vermogens werd zelfs ontslagen voor dit dossier.

De erfgenamen van Joassart kregen van de bank de raad alsnog een fiscale regularisatie te doen. Finaal deed Degroof Petercam zelf melding bij de antiwitwascel, die het dossier op haar beurt doorspeelde aan het parket.

Discretie

Bij het Luikse gerecht is discretie het ordewoord over dit dossier. Toen de speurders langsgingen bij Degroof Petercam en enkele ex-medewerkers van de bank om alle mogelijke documenten op te halen, raakte daar niets over bekend. Alleen toen Frenay in 2017 ook speurders naar FN Herstal had gestuurd, verscheen daar destijds een bericht over in de Waalse pers. Maar het Luikse parket wilde toen alleen meegeven dat het onderzoek niet gericht was tegen FN zelf of tegen het personeel.

De speurtocht naar de origine van het geld is nog bezig en heeft al geleid tot een strafdossier dat een 40-tal kartons, vol documenten, dik is.

Wat de speurders bij de wapenfabrikant wel zochten, waren de mogelijke verdachte wapentransacties die Joassart had geregeld en die misschien klaarheid konden scheppen over de oorsprong van het grote verdachte kapitaal dat destijds in Zwitserland en later bij Degroof was beland. Ging het om commissie die hij kreeg op wapenleveringen aan Saoedi-Arabië? De speurtocht naar de oorsprong van het geld is nog bezig en heeft al geleid tot een strafdossier dat een 40-tal kartons, vol documenten, dik is.

Wie het parket van Luik uiteindelijk zal vervolgen en of uit het onderzoek een grote minnelijke schikking met de nazaten van Joassart volgt, valt nog af te wachten. De advocaat van de familie Joassart wil geen commentaar geven over de zaak.