Goldman Sachs laat meer vrouwen toe in eliteclubje

De topechelons van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs stonden lang bekend als een elitaire blankemannenclub, maar CEO David Solomon heeft een missie om daar verandering in te brengen.

De nieuwe lichting partners van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is kleiner en diverser dan ooit. Dit jaar worden slechts 60 toppresteerders met de titel beloond, goed voor een salaris van bijna 1 miljoen dollar, leuke extraatjes en exclusieve investeringsopportuniteiten. Het gaat om de kleinste groep in twintig jaar. In 2018 waren er nog 69 nieuwe partners, onder de voormalige CEO Lloyd Blankfein (2006-2018) vaak een honderdtal.

De dagen dat om een elitair blankemannenclubje ging, lijken geteld. Bijna de helft van de nieuwe partners zijn vrouwen (27). 17 procent heeft een Aziatische achtergrond, 7 procent een Afrikaanse en 5 procent een Latijns-Amerikaanse.

CEO David Solomon maakt zo zijn voornemen waar om het aantal partners te doen dalen en hun diversiteit te vergroten, niet alleen qua demografie, maar ook inhoudelijk. Dit jaar zijn er meer partners uit nieuwe sectoren zoals digitaal bankieren, al blijft de dominantie van de investeringsbankiers en de effectenhandelaars groot.

Door de jongste kleinere lichting en een groter dan normaal aantal vertrekkers zijn er nu minder dan 440 partners op 38.000 werknemers. Zij moeten meer financiële voordelen krijgen, vindt Solomon. Hij wil zo het prestige van de functie, dat de jongste jaren wat afbrokkelde, herstellen.

Hoewel de titel vooral symbolisch is - de bank trok in 1999 naar de beurs - was een partnerschap lang cruciaal om medewerkers te motiveren, prioriteiten aan te duiden en de bedrijfscultuur te beschermen. Maar na de financiële crisis daalden de bonussen flink en groeide het aantal partners van 220 bij de beursintroductie tot een piek van 500. Dat leidde tot intern gemor dat de taart over te veel mondjes verdeeld moest worden.

Hoe en waarom de nieuwe partners gekozen zijn, is ook dit jaar een goed bewaard geheim. Dat gebeurt in een schimmig proces achter gesloten deuren, waarbij de huidige partners betrokken zijn en dat insiders vergelijken met de verkiezing van een nieuwe paus. Wie de titel binnenhaalt, ziet deuren in en buiten het bedrijf opengaan. 'De nieuwe partners zijn vandaag de gelukkigste partners op Wall Street', schreef de Amerikaanse krant The Wall Street Journal donderdag.

Het is een uitdaging er een te worden, je doet het een tijdje en dan ga je verder en doe je iets anders dat plezant is. Voormalige partner Goldman Sachs