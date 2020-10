Goldman Sachs schikt Maleisische fraudezaak voor 3 miljard dollar

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is bereid 2,9 miljard dollar te betalen aan het Amerikaans ministerie van Justitie voor haar rol in het fraudeschandaal bij het Maleisische staatsfonds 1MDB.

Maar daarmee is de kous niet af. Toezichthouders in verschillende landen voeren een onderzoek. Eerder op de dag legde de regulator in Hongkong een lokaal filiaal al een boete van 350 miljoen dollar op. Het is de eerste veroordeling in de 150-jarige geschiedenis van het bedrijf, schrijft Financial Times.