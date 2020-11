'Google heeft het klassieke bankkantoor al vervangen'

In coronatijden is virtueel windowshoppen ook voor bank- en verzekeringstarieven de norm geworden. De Nederlandse ondernemers Neal en Mark Oddens zien er het uitgelezen moment in om met hun vergelijkingssite Bankshopper grote concurrenten als Spaargids het vuur aan de schenen te leggen.

De broers Neal en Mark Oddens kochten anderhalf jaar terug Bankshopper.be, waar sitebezoekers tarieven voor onder andere spaarrekeningen, consumentenkredieten, hypotheken of effectenrekeningen met elkaar vergelijken.

Een formule die steeds meer aanslaat in coronatijden. Vorig jaar trok Bankshopper 2,5 miljoen bezoekers aan, intussen is dat al met zo'n 140 procent gegroeid. 'Die groei is structureel' stelt Mark Oddens vast. 'Ze komt vooral door de algemene toename van het online zoekverkeer. Zelfs als ons buurmeisje deze site had beheerd, waren de cijfers de voorbije maanden sterk gestegen.'

Hogere commissies

Al heeft dat buurmeisje allicht minder ervaring als internet-ondernemer. De broers Oddens waren een tijdlang mee verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van grote concurrent Spaargids.be, dat vier jaar terug werd overgenomen door mediagroep DPG. Daarvoor had Neal Oddens al een vergelijkingssite voor autobanden gestart, terwijl broer Mark op zijn beurt de site VoetbalPrimeur had overgenomen.

De grootste frustratie tijdens deze pandemie was dat klanten hun bankier niet meteen te pakken kregen. Mark Oddens Bankshopper.be

‘Google heeft nu wel echt het klassieke kantoorbezoek vervangen als klanten op zoek gaan naar de interessantste tarieven,’ licht Mark Oddens de stijgendecijfers verder toe. ‘Mensen zijn ook meer dan ooit bereid om van bank te veranderen. De grootste frustratie tijdens deze pandemie was dat klanten hun bankier niet meteen te pakken kregen.’

Het inkomstenmodel van sites als Bankshopper is eenvoudig: banken betalen het bedrijf commissie voor ieder product dat via zijn platform wordt verkocht. De site, die een tiental jaar voor de komst van de broers Oddens werd opericht, is steeds winstgevend geweest. Maar door meer in te zetten op een persoonlijke aanpak en zo hoog mogelijk te scoren op zoekrobotten als Google zit er nog rek op de marges. ‘Als we de vraag van die klant zo goed mogelijk beantwoorden en het juiste product serveren, drijft dat de prijs van die vergoeding op,' zegt Neal Oddens. 'Maar een eerlijke vergelijking en een totaal overzicht van wat er op de markt is, staat hoedanook voorop.'

Concurrentie met DPG en Mediahuis

Marktaandeel winnen is vandaag dan ook de boodschap. Dat lijkt niet evident, want de concurrentie is in handen van grote mediagroepen die over veel meer vuurkracht beschikken. Spaargids.be, de grootste concurrent, is sinds een viertal jaar in handen van DPG Media. De groep boven Het Laatste Nieuws en VTM bezit ook Independer, de Nederlandse vergelijkingssite die dit jaar nog autopolissen wil beginnen verkopen in ons land. Eerder deze herfst ging ook Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard, in zee met makelaar VanBreda Risk & Benefits voor de online verkoop van verzekeringen.

Onze ervaring leert dat je Nederlandse businessmodellen hier niet zomaar in België kunt kopiëren. Neal Oddens Bankshopper.be

‘Toch is de koek nog niet verdeeld. In Nederland zijn er vijf, zes partijen de voldoende slagkracht hebben,’ reageert Neal Oddens. ‘En onze ervaring leert dat je Nederlandse businessmodellen hier niet zomaar in België kunt kopiëren. Een site als Independer mag dan wel een grote groep achter zich hebben, er is wel een reden waarom die site vandaag nog altijd niet online staat.’

‘Op dit moment verschillen we nog te weinig van de concurrentie en bieden we vooral lijstjes aan,' geven de Bankshopper-eigenaars toe. 'Maar daar kunnen we niet mee blijven wegkomen. Klanten willen meer gepersonaliseerd advies. Dat willen we hen aanbieden, onder meer door meer beroep te doen op articifiële intelligentie.'