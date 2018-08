Groei levert geen extra winst op bij ING België

Niet dat ING België, waarin ook de Luxemburgse activiteiten zijn opgenomen, slecht boerde in het tweede kwartaal. De groep verkocht 4 procent meer kredieten in die periode. Het grootste deel van die groei is afkomstig van leningen aan bedrijven. Maar net zoals dat bij andere banken het geval is, volstaan die hogere volumes niet om de impact van de lage rente te compenseren. De totale kredietportefeuille én de deposito’s overschreden elk de symbolische kaap van 100 miljard euro.