Groeiend verzet tegen afschaffing barema's bij Belfius

Na de liberale bond verzet ook het socialistische BBTK-SETCa zich tegen de geplande afschaffing van de huisbarema's bij de overheidsbank.

Vorig jaar bereikte de directie van Belfius een akkoord met de twee fracties van de christelijke bond (LBC en CNE) over een nieuw loonbeleid - het plan Reward - en een ander loopbaanbeleid - het plan Career@Belfius. In dat principeakkoord staan afspraken over het schrappen van de barema's voor de bedienden, het invoeren van een variabele verloning en het verdwijnen van de jaarlijkse evaluaties.

De liberale bond heeft eerder al laten weten dat hij tegen het voorstel is. Na een bevraging bij de leden verzet ook de socialistische bond BBTK-SETCa zich ertegen. '95 procent van de leden wijst het plan af. Wij gaan de ontwerptekst dus niet ondertekenen', zegt federaal secretaris Pia Desmet.

Eén handtekening volstaat

Op papier heeft het verzet van de twee bonden niet veel impact. De handtekening van één vakbond volstaat om de nieuwe cao's die uit het principeakkoord vloeien van kracht te laten worden. Belfius wijst erop dat de christelijke vakbond de grootste is en meer dan 50 procent van de werknemers vertegenwoordigt. De bank wil het principeakkoord de komende maanden omzetten in definitieve cao-teksten.

'Een scenario waarin maar één vakbond het akkoord goedkeurt, is voor ons onaanvaardbaar. De overgrote meerderheid van de vakbonden en de werknemers keuren de ontwerptekst af', zegt Desmet. Ze hoopt dat nog een uitnodiging van de directie volgt om verder te praten over de punten die moeilijk liggen. Als dat niet gebeurt, zal de vakbond het personeel vragen of verdere acties nodig zijn.

'We hopen dat de bonden aan tafel blijven zitten om verder te praten en om de punten uit het principeakkoord vast te leggen in een cao', zegt een woordvoerder van Belfius.

Geen dinosaurus