'Groeilanden en kleinere aandelen interessant bij start nieuwe cyclus'

Een trader van de New York Stock Exchange. ING België wijst erop dat aandelenkoersen al flink gestegen zijn.

Een sterke stijging van de faillissementen in het komende halfjaar zal het herstel van het consumentenvertrouwen en de economische groei niet kunnen fnuiken. ING België raadt beleggers aan in te zetten op de terugkeer van de consument, groeilanden en kleinere aandelen.

Eerst het minder goede nieuws. ‘De coronapandemie is nog lang niet onder controle, waardoor de Europese economie in het vierde kwartaal met 2 tot 2,5 procent zal krimpen’, aldus ING België-hoofdeconoom Peter Vanden Houte tijdens de presentatie van de marktvooruitzichten voor 2021.

‘Daar komt bij dat het aantal faillissementen in de eerste jaarhelft van 2021 fors zal stijgen, zoals typisch gebeurt tegen het einde van een recessiecyclus.’ Wat deze cyclus ietwat bijzonder maakt, is dat het aantal faillissementen dit jaar sterk gedaald is tegenover vorig jaar, een gevolg van de vele steunmaatregelen van overheden, zoals het uitstel van rentebetalingen. ‘Als bedrijven niets moeten betalen, kunnen ze moeilijk failliet gaan’, zegt Vanden Houte.

Consumptie

De terugslag zal volgen naarmate de overheidssteun - die voor tijdelijke werkloosheid inbegrepen - afgebouwd wordt. ‘We verwachten in het komende halfjaar een sterke stijging van het aantal faillissementen, vooral bij kleinere bedrijven. Maar dat zal onvoldoende zijn voor een significante afremming van het economisch herstel. Door de verdeling van de coronavaccins kan het consumentenvertrouwen vanaf het tweede kwartaal weer toenemen en zo de consumptie stuwen, ook door het spenderen van het grote spaarsurplus dat gezinnen in 2020 deels noodgedwongen opgebouwd hebben.’

‘Het Europese herstelfonds kan een bijkomende boost geven in 2021-2022, al blijft dat voor ons land beperkt tot minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product.’ Vanden Houte ziet de Europese economie met 3,5 procent groeien in 2021, na een krimp met 7,3 procent in 2020.

Vooruitgelopen

Voor beleggers wordt de terugkeer van de consument na de heropening van de economie hét thema voor 2021, zegt Steven Vandepitte, marktstrateeg van ING België. Al is de markt daar de voorbije maanden al op vooruitgelopen, getuige de rotatie van techgerelateerde groeiaandelen naar cyclische waarden zoals industrie en consumentengoederen.

Bovendien zijn de aandelenkoersen al flink gestegen, merkt Vandepitte op. ‘De aandelenmarkten zijn duur, met bijvoorbeeld een koerswinst-ratio (op basis van de voorspelde winst, red.) van 22,1 voor de Amerikaanse S&P500-index en 17,8 voor de Europese Stoxx600.’

Vandepitte merkt op dat beleggers zich nog amper beschermen tegen een beursdaling via putopties, die het recht geven een aandeel te verkopen tegen een vastgelegde prijs. Het is geleden van het dotcomjaar 2000 dat er zo weinig aan bescherming werd gedacht, wat volgens Vandepitte een knipperlicht is.

Rally

Een andere vraag is of de ingezette rotatie naar waardeaandelen een blijver is, gezien de meerdere valse starts die er de voorbije jaren geweest zijn. ‘De recente rally van waardeaandelen kan blijven duren, maar het is belangrijk om kwaliteitsvolle bedrijven met goede balansen en winstgevendheid te selecteren. Veel goedkope aandelen zijn om een reden goedkoop.’

Aandelen die inspelen op de consument die zich ‘opnieuw wil amuseren’ - reizen, ontspanning - kunnen volgens Vandepitte het stokje overnemen van techaandelen, al verdienen die laatste dankzij hun veel hogere winstgroeiverwachting nog altijd een plaats in de portefeuille.

