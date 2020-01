Grootbanken gaan geldautomaten samenvoegen

Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC gaan samen een netwerk van geldautomaten uitbaten onder een neutrale merknaam. De automaten zullen zo veel mogelijk buiten de bankkantoren komen.

Na lange onderhandelingen hebben de vier grootbanken een akkoord bereikt over samenwerking rond geldautomaten. De banken kiezen voor een volledige integratie, zeggen ze in een gemeenschappelijk persbericht. Dat betekent dat er een nieuw bedrijf komt met een nieuwe neutrale merknaam. Dat is te vergelijken met Nederland waar de grootbanken hun geldautomaten hebben samengevoegd onder het label Geldmaat.

Deze bank-neutrale geldautomaten of ATM's zijn een antwoord op een aantal evoluties in de sector. Banken sluiten massaal kantoren, klanten gebruiken minder cash en halen ook minder geld af en plofkraken worden steeds driester.

Kosten

Door samen te werken kunnen ze niet alleen de kosten drukken, maar ook een beter geoptimaliseerd netwerk vormen. Nu zijn er op sommige drukke plaatsen te veel ATM's en op afgelegen locaties minder automaten te vinden. Het nieuwe netwerk, dat vanaf 2021 zal worden uitgebouwd, zal een automaat voorzien op minder dan 5 kilometer van 95 procent van de Belgen.

De automaten zullen ook zo veel mogelijk buiten de kantoren worden geopend. Daardoor blijven ze buiten schot bij eventuele verdere sluitingen van kantoren. Er wordft volgens onze informatie zelfs gedacht aan scenario's waarbij het nieuwe bedrijf tegen betaling een toestel plaatst in dorpen die zonder zitten of dreigen te vallen. En zelfs aan de mogelijkheid dat de grootbanken in kleine dorpen hun toestellen samenbrengen op één plaats.

In 2018 bleek al uit een studie van Deloitte dat de automaten de banken veel kosten. Voor een park van bijna 8.800 toestellen van elf banken ging het in 2016 samen om 161 miljoen euro. Dat is 54 eurocent per transactie.

Kleine banken

Dat de vier grootbanken alleen doorgaan, betekent dat er geen akkoord is bereikt met de vijf kleinere banken die samen met een gelijkaardig scenario bezig zijn. Crelan, AXA Bank, Argenta, VDK en Bpost hebben eerder al de joint venture Jofico (Joint Financial Company) opgericht om samen te werken rond geldautomaten. Zij gaan dit jaar al van start, maar hebben ene beperktere samenwerking: ze behouden elk hun eigen identiteit.

Zo zullen er twee aparte netwerken naast elkaar worden uitgebouwd. Pogingen, onder meer van sectorkoepel Febelfin, om de twee initiatieven samen te laten werken, hebben blijkbaar geen vruchten afgeworpen.

Toch lijkt samenwerking op langere termijn in de sterren geschreven. De grootbanken zetten alvast de deur op een kier en zeggen dat elke bank met een ATM-netwerk in België zich kan aansluiten.

Terugkeer