Grootbanken garanderen automaat in de buurt

Geldautomaten van grootbanken verhuizen van het bankkantoor naar stations, cashwinkels en geldkiosken op parkings. Tegen 2025 komt er een netwerk van ruim 700 bankautomaten tegenover 2.300 nu.

De vier grootbanken gaan samen hun automatennetwerk hertekenen. Meer dan de helft verdwijnt, maar er komen ook nieuwe toestellen in stations en geldkiosken op pleinen of parkings van supermarkten. De nieuwe automaten krijgen geen banklogo en worden uitgebaat door Batopin, een nieuwe gemeenschappelijke dochter Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

Tegen 2025 zal Batopin een netwerk van bankautomaten op ruim 700 locaties uitbaten als vervanging van het automatennet van de grootbanken dat nu nog verspreid is op 2.300 locaties. De eerste 92 locaties zijn nu bekend: een groot deel komt in treinstations van de NMBS.

Noodzaak

De hertekening van het automatennet is een noodzaak. Het gebruik van cash neemt jaar na jaar af door het elektronisch en het contactloos betalen, een effect dat versterkt werd door de coronacrisis. Tegelijk stijgen de kosten van cash geld fors door de beveiliging tegen plofkraken en de hacking van automaten.

Doordat almaar meer bankkantoren sluiten, neemt het aantal locaties met geldautomaten af. Veel burgemeesters zien met lede ogen aan hoe als de laatste bank vertrekt, ook de mogelijkheid om cash af te halen verdwijnt. De toegang tot cash geld in de dorpsstraat staat hoog op de politieke agenda in de Wetstraat. In de Kamer liggen vier wetsvoorstellen klaar om de beschikbaarheid van cash geld voor burgers te garanderen.

Overaanbod

Batopin maakt zich sterk dat het een netwerk kan uitbouwen dat garandeert dat cash beschikbaar blijft met een automaat op maximaal 5 kilometer voor 95 procent van de Belgen. Ook de automaten bij de kleinere banken en Bpost blijven beschikbaar. Zij stappen niet mee in het Batopin-verhaal.

1.678 Deelgemeenten In 1.678 Belgische deelgemeenten is geen geldautomaat te vinden. Dat zijn er zes op de tien.

Het initiatief komt niets te vroeg, want het aantal automaten is sinds 2015 met 27 procent gedaald. Vandaag is in 14 gemeenten - vooral Waalse - geen geldautomaat meer te vinden. Het verdwijnen van geldautomaten is vooral te merken op het niveau van de deelgemeenten. Uit een data-analyse van De Tijd blijkt dat in zes op de tien deelgemeenten geen geld meer af te halen is. Bij die 1.678 deelgemeenten zijn heel wat kleine dorpskernen, maar ook grotere deelgemeenten van ruim 5.000 inwoners, zoals Meerbeke (Ninove).

Tegelijk is er sprake van een overaanbod aan geldautomaten. Bij de grootbanken ligt 82 procent van de automaten op minder dan 1 kilometer van een andere automaat. De helft ligt zelfs op minder dan 185 meter van de volgende automaat. De grote concentratie van automaten is een gevolg van de historische inplanting van bankkantoren in centra van grote gemeenten. In Merelbeke hebben de inwoners van het centrum de keuze uit geldautomaten op twaalf locaties.

5 kilometer