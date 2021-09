Grootbanken hebben coronacrisis makkelijk verteerd...

Een jaar geleden kelderden hun resultaten door de coronacrisis. Nu pakken de vier Belgische grootbanken uit met halfjaarcijfers die hoger zijn dan voor de pandemie. Maar dat betekent niet dat het business as usual is.

BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING België konden deze zomer met indrukwekkende cijfers uitpakken over de eerste zes maanden van het jaar. De vier grootbanken boekten samen een nettowinst van 3,2 miljard euro in de eerste jaarhelft. Dat is liefst drie keer meer dan de nettowinst van 1 miljard die het viertal boekte in dezelfde periode vorig jaar.

Ook in vergelijking met de eerste helft van 2019, toen corona sciencefiction leek, deden de banken het beter. Hun gezamenlijke nettowinst ligt 11 procent hoger dan toen.

Ondanks de knagende lage rente bleven de inkomsten op peil, onder meer dankzij de stijgende kredietverleningen en hogere inkomsten uit beleggingsproducten.

Business as usual wordt het niet. De banken zijn volop op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen en moeten zich aanpassen aan de razendsnelle digitalisering.

Aan het begin van de coronacrisis zetten de banken massaal geld opzij om eventuele verliezen op niet of laattijdig terugbetaalde kredieten op te vangen. Die enorme provisies - alleen al KBC hield rekening met ruim 1 miljard euro aan waardeverminderingen - wogen toen loodzwaar op de halfjaarcijfers.

Provisiepimping

Toch bleven grote kredietverliezen uit, onder meer dankzij het uitgebreide pakket steunmaatregelen van de overheid. Bovendien trekt de economie verder aan - BNP Paribas Fortis-baas Max Jadot wees er vrijdag fijntjes op dat hij vorig jaar al voorspeld had dat de economische groei begin 2022 het niveau van 2019 zou halen. Dat gaf banken vertrouwen om een flink stuk van hun eerdere provisies weer in de boeken te nemen.

Wat hun halfjaarcijfers natuurlijk een boost gaf. Bij Belfius spurtte de halfjaarwinst van 21 naar 406 miljoen, bij ING België van 2 naar 257 miljoen en bij KBC ging de nettowinst maal zes tot 1,3 miljard euro. Dat de halfjaarcijfers van BNP Paribas Fortis ‘maar’ 42 procent hoger liggen dan die van vorig jaar heeft ermee te maken dat de bank veel minder coronavoorzieningen had aangelegd dan andere spelers.

Ook als je de halfjaarcijfers naast die van 2019 legt, toen een pandemie sciencefiction leek, hebben de banken het uitstekend gedaan. De halfjaarwinst die de vier grootbanken de voorbije weken rapporteerden, ligt ruim 11 procent boven die uit 2019.

Zoeken naar nieuwe inkomsten

Bovendien bleven de inkomsten op peil. BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING Belfius waren in de eerste jaarhelft samen goed voor ruim 10,7 miljard euro aan inkomsten, 6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat is opmerkelijk, want de ultralage rente knaagt nog altijd. Franciane Rays, de financieel directeur van BNP Paribas Fortis, herhaalde vrijdag dat die lage rente nog altijd een ‘erg zware impact’ heeft, een boodschap die ook elders werd uitgestuurd. Maar de banken slagen er steeds meer in die tegenvaller te compenseren. Dat kan door meer leningen te verstrekken - bij ING België steeg het aantal hypotheekleningen met 40 procent en ook Belfius meldde een recordbedrag aan nieuwe leningen.

Maar het kan ook door nadrukkelijker in te zetten op andere inkomstenbronnen, zoals de verkoop van beleggingsproducten, verzekeringen of andere diensten. Belfius stortte zich deze zomer nog als prijsbreker op de onlinebeleggingsmarkt.

Het zal een aantal jaren duren voor we een echt ecosysteem hebben waarmee we via abonnementen en commissies extra inkomsten genereren. Max Jadot CEO BNP Paribas Fortis

Dat verklaart ook waarom Jadot bij de presentatie van de halfjaarcijfers de nadruk legde op de andere diensten die BNP Paribas Fortis ontwikkelt. Denk aan een kmo-dashboard voor zakelijke klanten, investeringen in het laadpalenproject Optimile of de service voor inbraakbeveiliging die volgend jaar samen met Beobank wordt gelanceerd. Jadot waarschuwt wel dat het nog even kan duren voor al die initiatieven hun vruchten afwerpen. ‘Het is geen eenvoudig proces. Iedereen in de sector is aan het zoeken. Het zal een aantal jaren duren voor we een echt ecosysteem hebben waarmee we via abonnementen en fees extra inkomsten genereren.’

50 % Bij BNP Paribas Fortis verloopt de helft van de directe verkoop volledig digitaal.

Kantoorstress

De Belgische grootbanken hebben de voorbije zes maanden een streep kunnen trekken onder corona. Maar dat wil niet zeggen dat de pandemie geen sporen heeft nagelaten. ‘Back to normal wordt het nooit meer’, zei KBC-topman Johan Thijs vorige maand. Door corona zijn klanten digitaler dan ooit beginnen te werken en dat proces lijkt onomkeerbaar.

BNP Paribas Fortis keert Parijs 1 miljard uit Na een sterke jaarhelft stelt BNP Paribas Fortis voor haar Franse moedergroep een interim-dividend van 475 miljoen euro uit te keren. In combinatie met het dividend dat de grootste bank van België deze lente uitbetaalde, krijgt Parijs dit jaar zicht op 950 miljoen euro aan inkomsten. Dat bedrag stemt overeen met bijna de helft van de nettowinst die BNP Paribas Fortis boekte in 2019, het jaar voor de coronacrisis. BNP Paribas Fortis zit intussen op hetzelfde niveau van voor de crisis. De groep boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van 1,1 miljard euro. Dat is 42 procent meer dan in die periode vorig jaar en bijna evenveel als de nettowinst in de eerste helft van 2019. KBC had zijn aandeelhouders begin augustus een stevig dividend beloofd. De bank betaalt in november 3 euro bruto per aandeel uit: 2 euro uitgesteld dividend over 2020 en een voorschotdividend van bruto 1 euro.

De cijfers die BNP Paribas Fortis daar vrijdag over gaf, zetten dat in de verf: bij de grootste bank van het land verloopt 50 procent van de directe verkoop via de app of de site.