Grootbanken houden miljarden aan dividenden op zak

Onder andere KBC en ING geven gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank om zeker de komende zes maanden geen dividend uit te keren. Of het Franse BNP Paribas, ook in ons land een dominante speler, de vinger op de knip wil houden, valt voorlopig af te wachten.

KBC, dat in november al zo'n 400 miljoen euro als interim-dividend over 2019 uitkeerde, kondigde maandag aan dat het de betaling van zijn slotcoupon zeker tot oktober on hold zet. Begin februari had de bank en verzekeraar nog meegedeeld aandeelhouders nog een slotdividend van 2,50 euro per aandeel uit te keren. Daardoor zou de groep in totaal 1 miljard cash uitgeven.

De ECB wil in deze coronacrisis dat banken hun cash aan het werk zetten in plaats van het uit te keren aan hun aandeelhouders.

'We zullen in oktober evalueren of we het slotdividend alsnog uitkeren in de vorm van een interim-dividend', laat KBC weten in een persbericht. KBC had bij de publicatie van zijn jaarcijfers bovendien bekendgemaakt dat het maximaal 5,5 miljoen eigen aandelen ging inkopen om de koers te ondersteunen. Ook die plannen worden alvast tijdelijk opgeschort.

Draaiboek uit Frankfurt

Met die beslissing volgt de bank en verzekeraar exact het draaiboek dat de Europese Centrale Bank vorige vrijdag naar voren schoof. Frankfurt is van mening dat beursgenoteerde banken in coronatijden beter extra cash aanhouden en aan het werk zetten in de vorm van leningen dan die uit te keren aan hun aandeelhouders. Daarom vroeg de ECB de banken van de eurozone alle dividendbetalingen en aandeleninkoopprogramma's stop te zetten tot oktober 2020.

22,3 Dividenden Als de 20 grootste banken de oproep van de eurozone volgen, steken ze tijdelijk 22,3 miljard euro aan dividenden in de koelkast.

Om diezelfde redenen kondigde ook het Nederlandse ING maandag aan dat eind april niet over een slotdividend zal worden gestemd op zijn algemene aandeelhoudersvergadering. De bank was van plan deze lente nog een slotdividend van 0,45 euro per aandeel te betalen. Ook de twee andere Nederlandse grootbanken, ABN AMRO en Rabobank, maakten bekend dat ze voorlopig geen dividend zullen uitkeren.

Het is afwachten of het Franse BNP Paribas het voorbeeld van zijn Belgische en Nederlandse concurrenten zal volgen. De Franse groep, ook in ons land een dominante speler via BNP Paribas Fortis, liet maandag uitschijnen de aanbevelingen van de ECB in overweging te nemen.

Belgische dochters

Dat de Franse bankreus zijn tijd neemt, is niet geheel onlogisch. BNP Paribas was namelijk van plan om zo'n 4 miljard euro in cash uit te keren, waarmee het bij de banken van de eurozone bovenaan de lijst van grootste dividendbetalers prijkt. Als de twintig grootste banken van de eurozone de ECB volgen, blijft voorlopig in totaal 22,3 miljard euro aan dividenden en slotdividend op het schap staan, berekende het nieuwsagentschap Bloomberg.

Of de aanbevelingen van de ECB gevolgen hebben voor wat de Belgische dochters van internationele banken uitkeren aan hun moedergroep, is een andere vraag. Bij ING Belgiƫ beslist de raad van bestuur normaal gezien eind april welk dividend het naar Amsterdam laat vloeien. 'Maar eigenlijk is de dividendbetaling van onze dochters een puur interne aangelegenheid', geeft een woordvoerder van ING mee. 'Op zich is dat niet zo relevant. De moedergroep is voor de volle honderd procent aansprakelijk voor wat er gebeurt. Als zou blijken dat een dochter extra kapitaal nodig heeft, dan verschaffen we dat.'

Gelijkaardige geluiden waren eerder al te horen bij BNP Paribas Fortis. De Belgische bank was van plan ongeveer 90 procent van zijn winst als dividend naar zijn Franse moeder te sturen. Dat komt in totaal neer op zo'n 1,9 miljard euro.