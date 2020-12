Grootbanken sloten dit jaar een op tien kantoren

Dit jaar sloten al 417 bankkantoren de deuren, 9 procent van het totaal. De grootbanken bouwden hun net sneller af dan de kleinere banken, blijkt uit berekeningen van De Tijd. De sluitingen die ING België en Belfius deze week aankondigden, maken duidelijk dat de trend nog niet ten einde is.

De koploper is BNP Paribas Fortis, waar dit jaar 123 of een op de vijf kantoren verdwenen. De marktleider kondigde vorig jaar aan dat hij tegen eind 2021 267 kantoren wil schrappen. Dat programma zat dit jaar op kruissnelheid. ING België had vorig jaar al ruimschoots zijn doelstelling uit 2016 gehaald om tegen 2021 de helft van de kantoren op te doeken. Maar dat belette de bank de voorbije maanden niet om nog eens 65 kantoren (11%) dicht te doen. KBC en Belfius schroefden hun bakstenen aanwezigheid met 8 en 6 procent terug.

4.287 bankkantoren België telt nu 4.287 bankkantoren, een tiende minder dan een jaar geleden.

Door corona gingen we dit jaar massaal digitaal en vanop afstand bankieren. Toch is dat niet de reden waarom het aantal bankkantoren in België met bijna 9 procent is gezakt tot 4.287. ‘Corona heeft een turbo op de digitale versnelling gezet, maar bij de grootbanken lag een afbouw sowieso op tafel’, zegt professor Bjorn Cumps, specialist in digital banking bij Vlerick Business School. ‘Klanten maken al een tijd meer gebruik van mobiel bankieren. Dat iedereen dit jaar nog meer digitaal is gaan werken, maakt dat de banken wel nog een tandje kunnen bijsteken.’

Dat de daling al veel vroeger ingezet is, blijkt uit cijfers van de sectororganisatie Febelfin. Vorig jaar was er al een daling met 8 procent. In de periode 2010-2019 verdwenen al vier op de tien bankkantoren. Cumps merkt op dat de afbouw in België sneller gaat dan in andere Europese landen. ‘Bij ons was het netwerk historisch zeer dicht, met veel banken die in bijna elk dorp onder de kerktoren aanwezig waren. Tegelijk zette een aantal grote Belgische banken sterk in op digitale diensten met kwalitatief zeer hoogstaande apps.’

Besparingen

De zware digitale investeringen van de grootbanken leveren nu besparingen op, concludeerde de consultant Deloitte in een recente Europese studie. Banken met een goede app en dito internetplatform kunnen hun klanten beter overtuigen om de stap naar digitale diensten te zetten. Zo kunnen ze sneller kantoren sluiten en besparen op vastgoed en kantoorpersoneel.

Dat blijkt ook uit de cijfers van dit jaar. De vier grootbanken bouwden hun net dit jaar met 11 procent af, een grotere daling dan de 7 procent van de kleine retailbanken. Bij de laatste groep vinden we de opmerkelijkste dalingen bij AXA Bank (-16%) en VDK (-10%).

Is de daling van 73 agentschappen bij AXA Bank een opstapje naar de geplande fusie met Crelan, dat een zeer vergelijkbaar net heeft met veel agenten die soms elkaars buren zijn? Nee, de afbouw is al een tijd bezig, klinkt het op het Antwerpse hoofdkantoor. ‘CEO Peter Devlies zet al enkele jaren in op minder maar grotere kantoren, waar meer plaats is voor experten in kredieten en beleggingen. Dat gebeurt door een onderlinge toenadering tussen zelfstandigen per regio’, zegt een woordvoerder.

2021

In de sector wordt gevreesd dat de afbouw volgend jaar onverminderd voort zal gaan. In coronatijden was het niet evident grote aankondigingen te doen en de voorbije maanden waren de sociale verkiezingen een rem. Zoals verwacht kwamen de voorbije dagen de eerste afbouwplannen voor 2021. ING België sluit volgend jaar 62 eigen kantoren. Daarnaast zijn er gesprekken met de zelfstandige uitbaters van agentschappen om ook daar kantoren samen te voegen.

Belfius schrapt dan weer 14 kantoren, een tiende van de 133 eigen retailkantoren. Over de 462 agentschappen van zelfstandigen kwamen geen cijfers. De kans dat daar ook gerationaliseerd wordt, is groot want met 595 Belfius-logo’s in het straatbeeld heeft de staatsbank het uitgebreidste kantorennet.

Ook KBC volgt de bezoeken van zeer nabij op, onder het motto dat geen kantoren openblijven waar niemand meer komt. Eerder dit jaar kondigde KBC de sluiting aan van 54 bemande kantoren verspreid over 2020 en 2021. Naar goede gewoonte vormt KBC daarvan een aantal om tot automatenkantoren.

‘Bij banken als Belfius en ING is er ook een verzelfstandiging bezig. Statutaire kantoren worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters’, zegt Albert Verlinden van de bankagentenfederatie BZB-Fedafin. Hij geeft aan dat agenten vaak met steeds hogere eisen voor de klantenportefeuille of de commissievolumes worden aangespoord tot schaalvergroting.

Flagship stores

Cumps ziet in ons land nog veel marge voor een verdere daling van het aantal kantoren. Worden ze in de toekomst volledig overbodig? ‘Geen enkele bank wil naar nul gaan, maar er is wel een ommekeer geweest. Heel veel mensen gebruiken mobiele toepassingen voor de dagdagelijkse bankzaken. Voor complex advies over beleggingen of kredieten zijn ze wel bereid iets verder naar een kantoor te gaan, omdat dat maar zelden nodig is.' Hij ziet een verdere evolutie naar een aantal grote flagshipkantoren met een volledige dienstverlening, kleinere lokale kantoren met enkel advies en automatenkantoren.

Verlinden ziet het anders. ‘Nabijheid en fysiek contact blijven cruciaal. Nieuwe klanten binnenhalen via een videogesprek gaat bijna niet. Tijdens de lockdown is bij verschillende banken gebleken dat de commerciële dynamiek bij zelfstandige kantoren die openbleven veel beter was dan bij statutaire kantoren die klanten enkel vanop afstand bedienden.’