Grootbanken vervangen eigen geldautomaten door cashpunten van Bancontact

De vier grote banken stoppen met geldautomaten in hun eigen kantoren en plannen een netwerk van automaten op publieke plaatsen onder de merknaam Bancontact.

Om te garanderen dat voldoende geldautomaten overblijven beslisten Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING twee jaar geleden hun automaten samen te voegen tot één nieuw landelijk automatennet. De joint venture Batopin die daarvoor in het leven werd geroepen, heeft de eerste zes nieuwe automaten geïnstalleerd. Die krijgen het bekende logo van Bancontact als uithangbord.

Schermvullende weergave Cashmuren, -kiosken en -winkeltjes van Bancontact zullen de geldautomaten van de grootbanken vervangen. ©Batopin

De operatie is het gevolg van de stijgende kosten van cash geld, terwijl het gebruik ervan al jaren afneemt. Door de coronacrisis was er vorig jaar een daling van 36 procent tot 153 miljoen afhalingen. 'Dat zal dit jaar licht herstellen, maar we blijven met een structurele kloof zitten van 30 procent door het succes van contactloos betalen’, schat Kris De Rijck, de CEO van Batopin en de voormalige topman van Bancontact en inlogapp Itsme.

Het nieuwe automatennet is ook een antwoord op het verdwijnen van bankkantoren in veel wijken. Daardoor dreigt het afhalen en storten van cash op veel plaatsen onmogelijk te worden. ‘Banken worden e-commercebedrijven en sluiten veel kantoren, maar op sommige plaatsen is er wel een grote behoefte aan cash’, zegt De Ryck.

Met het nieuwe netwerk willen de banken de toegang tot cash garanderen, los van de bankkantoren. Ze zullen ingepland worden op drukke en goed bereikbare locaties of op plekken met een grote cashnood. Er zijn al plannen voor automaten in 79 treinstations en een aantal winkelcentra. Maar er komen ook kleine ‘cashwinkels’ in de drukste Dorpsstraat of een kiosk op de parking van een supermarkt. De automaat gekoppeld aan een bankkantoor wordt een uitzondering.

95% dekking Tegen 2025 zal 95 procent van de Belgen een Bancontact-geldautomaat hebben op minder dan 5 kilometer van de woning.

De grootbanken garanderen dat tegen 2025 meer dan 95 procent van de Belgen een Bancontact Cash heeft op minder dan 5 kilometer van de woning. Daarvoor zouden 675 tot 725 locaties met samen 2.200 automaten volstaan. Dat lijkt een forse achteruitgang tegenover de 5.062 automaten op ruim 2.500 locaties die de vier grootbanken nu uitbaten.

Maar de huidige dekking is ook niet ideaal, vindt De Ryck. De Tijd berekende eerder dat 85 procent van de automaten van de vier grootbanken minder dan 1 kilometer van elkaar liggen. De helft van de bankautomaten ligt zelfs op minder dan 185 meter van elkaar. De operatie van Batopin zal concreet betekenen dat onder de kerktoren maar één Bancontact Cash-locatie meer zal overblijven in plaats van drie automaten van verschillende banken in dezelfde straat. In toeristische dorpen zoals het Ardense Lierneux, die het nu zonder automaat moeten stellen, komt er wel een toestel.

Onrust

Toch werden burgemeesters ongerust en ook de nationale politiek volgt de zaak met argusogen. De Nationale Bank bestempelde in de lente een eerder plan van Batopin als onvoldoende. In Wallonië, en vooral in de provincies Namen en Luxemburg, zou de toegang tot cash achteruitgaan.

Batopin heeft zijn plannen inmiddels bijgestuurd, legt De Ryck uit. 'Er werd wat geschoven met locaties en er komen op 24 bijkomende locaties automaten. Die zijn verlieslatend, maar verbeteren wel dekking.' De Ryck wijst er ook op dat er naast de Bancontact Cash-toestellen ook nog automaten zijn van kleinere banken en Bpost, dat automaten moet voorzien in gemeenten zonder.

Er komen op 24 bijkomende locaties automaten. Die zijn verlieslatend, maar ze verbeteren wel dekking. Kris De Ryck CEO Batopin

Schermvullende weergave Kris De Ryck

'De totale dekking zal verbeteren dankzij Batopin', zegt De Ryck. Eind 2020 had 98,7 procent van de Belgen een geldautomaat van banken of Bpost binnen een straal van 5 kilometer. Dat stijgt naar 98,8 procent na de uitrol van het nieuwe Batopin-net. Het nieuwe plan komt grotendeels tegemoet aan de bezwaren van de Nationale Bank. Op regionaal niveau stijgt de dekking in Wallonië van 96 procent naar 96,9 procent. Daartegenover staat een lichte achteruitgang in Vlaanderen van 99,9 procent naar 99,8 procent.

Volgens de prognoses zou het aantal Vlaamse gemeenten zonder geldautomaat verdubbelen van drie naar zes en het aantal Waalse afnemen van negen naar zeven. 'Maar er zijn in sommige gemeenten automaten van Bpost op komst en inwoners hebben vaak een andere Batopin-automaat op minder dan 5 kilometer in de buurt', relativeert De Ryck.

De automaten zullen lokaal nog discussie blijven uitlokken. Zo blijft de vraag of de afstand van 5 kilometer rond de woning - het criterium dat de ECB gebruikt - wel de juiste maatstaf is. De consumentenorganisatie Test-Aankoop pleit alvast voor een moratorium op het afschaffen van geldautomaten.

De uitrol van het Bancontact Cash-netwerk zal geleidelijk gebeuren tot 2025. De grootbanken zullen hun automaten in een gemeente pas sluiten als het alternatief klaar is. Voorlopig verandert er aan de kosten van de geldafhalingen niets. 'De tarifering hangt af van de commerciële politiek van elke bank', zegt De Ryck.