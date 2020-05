Grootbanken voeren geldautomaten samen tot Batopin

De vier grootste banken gaan hun geldautomaten samenvoegen tot één neutraal netwerk waar alle klanten terechtkunnen.

Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC beslisten vorig jaar om hun geldautomaten te bundelen tot één netwerk. Dat moet het beheer van cash geld - een dure zaak voor de banken - efficiënter en goedkoper maken.

5 kilometer Geldautomaat De grootbanken beloven dat 95 procent van de Belgen een geldautomaat binnen de vijf kilometer rond de woning zal vinden.

Zo kunnen bankautomaten die dicht bij elkaar gelegen zijn, geschrapt worden en komen er middelen vrij om zelfs nieuwe geldverdelers te openen op plaatsen waar nu geen bankkantoren zijn. Het doel is een netwerk uit te bouwen waarmee 95 procent van de Belgen op 5 kilometer van zijn woonst toegang heeft tot een geldautomaat.

Die plannen zijn nu al ver gevorderd met de oprichting van de vennootschap Batopin, wat staat voor Belgian ATM Optimisation Initiative. Kris De Ryck, die vroeger CEO was van Bancontact en nu de inlogapp Itsme (Belgian Mobile ID) leidt, wordt CEO van Batofin. De grootbanken banken kennen hem goed want zowel Bancontact als Itsme was een initiatief van hen.

Of Batopin ook de naam van de automaten wordt, is nog niet duidelijk. 'Een commercieel merk is er nog niet', klinkt het in een persbericht.

Geldmaat

Het initiatief lijkt hard op Geldmaat in Nederland. Dat is de bundeling van de automaten van de drie grote Nederlandse banken (ABN Amro, ING en Rabobank) tot één Geldmaat-netwerk. Al valt daar recent kritiek te horen dat de beloofde kostenbesparingen van Geldmaat nog niet zichtbaar zijn. Kleinere banken klagen in het Financieele Dagblad dat het nieuwe systeem duurder is dan het oude.

In ons land hebben ook vijf kleinere banken (Crelan, AXA Bank, Argenta, VDK en Bpost) de handen in elkaar geslagen voor geldautomaten. Daar gaat het echter niet om de creatie van een neutraal netwerk, maar worden de automaten van elke bank gezamenlijk beheerd via de joint venture Jofico.

