Grootbanken zien winst met driekwart dalen...

Voorzieningen wegen op resultaten

De bankiers wachten niet tot de verwachte golf van wanbetalingen eraan komt, maar zetten nu al extra geld opzij. KBC , dat in de eerste drie maanden van het jaar al een voorziening van 121 miljoen euro had genomen, kondigde nog een extra voorziening van 845 miljoen euro aan. ING België boekte over de eerste zes maanden 338 miljoen euro aan provisies, nagenoeg drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Belfius zei vrijdag dat het 393 miljoen euro reserveerde. Op volledige cijfers van BNP Paribas Fortis is het nog wachten tot het einde van de maand, maar nu al is bekend dat de Belgische retailtak van de groep in de eerste zes maanden 134 miljoen euro aan provisies heeft geboekt. Een jaar geleden was dat nog 37 miljoen euro.