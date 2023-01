Grootschalige inval bij BNP Paribas in Duitsland

Het nieuws over de huiszoekingen wordt woensdag gemeld door de Duitse krant Handelsblatt die zowel bij het gerecht in Keulen als bij de bank een bevestiging kon optekenen. De huiszoekingen worden volgens de krant uitgevoerd door ongeveer 130 mensen van het openbaar ministerie, belastingbeambten en politielui.

Ze viseren niet alleen de vestiging van de bank in Frankfurt, maar ook privéwoningen van bankpersoneel in de deelstaten Hessen, Noordrijn-Westfalen en Rheinland-Pfalz.

58 beschuldigden

Duitsland in het bijzonder maakt veel werk van het opsporen en voor de rechter brengen van beschuldigden. Het Duitse gerecht heeft de voorbije jaren al tal van invallen gedaan, onder meer bij Duitse banken en bij lokale vestigingen van andere buitenlandse financiële instellingen, waaronder Barclays en Bank of America. In het geval van BNP Paribas viseren de speurders volgens Handelsblatt 58 beschuldigden die mogelijk meewerkten aan de CumEx-constructies.

Ze zijn of waren aan de slag bij BNP Paribas of dochters van de bankgroep. Een woordvoerster van de bank zei aan de Duitse krant dat BNP Paribas sinds 2017 volledig meewerkt aan het onderzoek, maar dat ze voor de rest geen commentaar kan geven omdat het om een lopend onderzoek gaat. Het openbaar ministerie in Keulen liet weten dat het gerecht CumEx- en verwante constructies viseert en bij de huiszoekingen vooral op zoek is naar 'relevante communicatie in de vorm van e-mails of andere schriftelijke correspondentie'.