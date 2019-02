Grootste Amerikaanse bankenfusie sinds 2008

De banken BB&T en SunTrust fuseren. Daardoor ontstaat de op vijf na grootste bank in de Verenigde Staten.

Het gaat om de grootste fusie in de Amerikaanse banksector sinds de financiële crisis van 2008.

Aan de deal hangt een prijskaartje van 66 miljard dollar. De transactie vindt plaats via een aandelenruil. De banken gaan flink in de kosten snijden en rekenen op besparingen van minstens 1,6 miljard dollar per jaar tegen 2022.