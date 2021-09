Grootste Italiaanse bank gaat vermogende Belgen bedienen

Via de overname van het Luxemburgse CPB Quilvest wordt de Italiaanse grootbank Intesa Sanpaolo actief op de Belgische privatebankingmarkt.

Fideuram, de privatebankingdochter van Intesa Sanpaolo, kondigde vrijdagochtend aan dat het de hand legt op CBP Quilvest, een middelgrote Luxemburgse vermogensbeheerder met 7 miljard euro aan klantentegoeden onder beheer.

Door de deal, waarover geen financiële details worden vrijgegeven, zullen de Italianen ook in ons land diensten leveren aan vermogende klanten en grote institutionele investeerders. CBP Quilvest - de CBP staat voor Compagnie de Banque Privée - is sinds 2015 ook in België actief.

Door de snelle digitalisering, de strenge regelgeving en de aanhoudend lage rente jagen vermogensbeheerders en private banken al een tijd schaalgrootte na.

De Luxemburgse bank heeft kantoren in Gent en Watermaal-Bosvoorde en had vorig jaar iets meer dan 1 miljard euro aan vermogens onder beheer. Er werken 16 mensen voor CBP Quilvest in België.

Beloftevolle groeimarkten

Fideuram heeft nu al 42 miljard euro onder beheer buiten het thuisland Italië en zegt België en Luxemburg als beloftevolle markten te beschouwen voor verdere groei. Wat de bank concreet van plan is met haar nieuwe aanwinst, geeft Fideuram niet mee. De merknaam CBP Quilvest wordt wel behouden.

Door de snelle digitalisering, de strenge regelgeving en de aanhoudend lage rente jagen vermogensbeheerders en private banken al een tijd schaalgrootte na. Ook in België verdwijnen de kleinere vermogensbeheerders geleidelijk aan.