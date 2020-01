Grootste KBC-vakbond wil discussie over zondagswerk evacueren

Nu KBC voor het eerst in veertig jaar een nieuw jaar ingaat zonder sociaal akkoord, eist ook ACV Puls, de grootste vakbond bij de bank dat de directie de cao-onderhandelingen niet langer koppelt aan een omstreden experiment rond zondagswerk.

Net dat project rond zondagswerk is de reden waarom de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst met werkzekerheidsgarantie al sinds september vast zitten bij de Belgische poot van KBC .

De vakbonden en de directie kwamen in september bij elkaar om te onderhandelen over een nieuwe cao die werkzekerheid moet bieden voor de 14.000 werknemers van KBC in België. De vorige overeenkomst hierrond liep eind vorig jaar af. De gesprekken waren al in een gespannen sfeer gestart omdat KBC kort daarvoor al een reorganisatie had aangekondigd waarbij het de komende drie jaar 1.400 jobs wil schrappen.

Maar bovendien koppelde de directie de CAO-onderhandelingen aan gesprekken over een experiment waarbij een team van vrijwilligers wordt ingezet om oook op zondag klanten te woord te staan vanuit een callcenter. Omdat dat voorstel meteen op een 'njet' van de liberale vakbond stootte, liggen de sociale onderhandlingen bij KBC nu helemaal vast. Voor afspraken rond flexibiliteit op het werk heb je immers het fiat van de drie vakbonden bij de financiële groep nodig.

Open brief aan Thijs

Het gevolg is dat KBC nu voor de eerste keer in veertig jaar een nieuw jaar ingaat zonder een CAO over tewerkstelling en werkzekerheid, klaagt de christelijke vakbond ACV Puls donderdag aan in een 'open brief' aan CEO Johan Thijs. Dat er meningsverschillen onstaan over zo'n project als zondagswerk is logisch, maar het is niet logisch dat elke medewerker daar nu het slachtoffer van wordt.

ACV Puls, de grootste vakbond binnen KBC, vraagt daarom dat de besprekingen over een nieuwe CAO rond werkzekerheid meteen worden herstart. Tegelijk kan er dan nog worden onderhandeld rond het project rond zondagswerk bij de bank. Maar die gesprekken moeten losstaan van de CAO-discussies en zouden enkel kunnen plaatsvinden voor de medewerkers die hiervoor interesse hebben, oppert ACV Puls.

Tijdskrediet geweigerd

In de tussentijd stelt de vakbond voor dat de CAO die eind vorig jaar ten einde liep, wordt verlengd. Dat zou er volgens de bond voor kunnen zorgen dat een aantal problemen opgelost raken nu KBC het nieuwe jaar is ingegaan zonder sociaal akkoord. Momenteel worden aanvragen voor tijdskrediet bijvoorbeeld niet goedgekeurd en bestaat er onduidelijkheid over de werking van het interne jobcenter bij de bank of de overgangsregelingen voor wie met pensioen wil gaan.