Grootste bank van Italië zet 900 miljoen opzij voor wanbetalingen

Unicredit, de grootste bank van Italië, zet zich schrap voor een vloedgolf aan wanbetalingen nu de coronacrisis de economie heeft lamgelegd. Topman Jean Pierre Mustier verlaagt zijn basissalaris dit jaar met een kwart.

Unicredit zet voor dit jaar 900 miljoen euro opzij om extra verliezen op te vangen, nu bedrijven en klanten door de coronacrisis hun leningen niet of laattijdig kunnen terugbetalen. Voor dat cijfer houdt de bank al rekening met de steunmaatregelen die de overheden en de financiële sector hebben getroffen voor bedrijven en huishoudens.

Maar de economische crisis is zo groot - Unicredit rekent dit jaar op een krimp van 13 procent in de eurozone - dat de impact van de pandemie enorm zal zijn. Unicredit is een van de eerste grote banken in de eurozone dat een cijfer durft te plakken op de gevolgen van de coronacrisis voor zijn kredietportefeuille.

Vorige week kondigde KBC aan dat de recente storm op de aandelen- en obligatiemarkten de waarde van haar financiële activa met 400 miljoen zou drukken in het eerste kwartaal. Maar cijfers over eventuele wanbetalingen door bedrijven en particulieren verwacht de bank pas in de loop van dit tweede kwartaal te kunnen geven.

Lager loon

Nu Unicredit, dat begin april nog een deal bereikte om de komende drie jaar ruim 5.000 jobs te schrappen, midscheeps getroffen wordt door de coronacrisis, doet ook topman Jean Pierre Mustier een geste. Mustier had al aangekondigd dat hij afziet van zijn langetermijnbonus over 2020. Nu laat de bank weten dat zijn basisloon dit jaar met 25 procent wordt verlaagd. De Franse bankenbaas zal dit jaar 900.000 euro verdienen, 2,7 miljoen euro minder dan was voorzien.