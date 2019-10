Grote namen keren Libra de rug toe

De betaalkaartbedrijven Visa en MasterCard zijn uit de Libra Association gestapt. Dat is de organisatie rond de digitale munt die Facebook wil lanceren.

Vandaag komen de partners die mee hun schouders willen zetten onder de Facebook-munt Libra bijeen in Genève. Maar bij de aanwezigen voor de ondertekening van een charter van de Libra Association ontbreken heel wat bekende namen. Een aantal grote bedrijven die de organisatie eerder dit jaar mee hebben opgericht, sturen hun kat.

Net voor die meeting hebben verschillende grote namen hun steun aan het project ingetrokken. De meest in het oog springende afhakers zijn Visa en Mastercard . Maar ook een ander betalingsbedrijf, Stripe, doet niet meer mee.

Vorige week had ook al een andere gigant in internetbetalingen, PayPal, zich teruggetrokken. De aanwezigheid van net die betaalbedrijven had de voorstelling van het Libra-project enkele maanden geleden veel gewicht gegeven. Het zijn ook cruciale spelers om een wereldwijde uitrol mogelijk te maken.