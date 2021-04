Grote winstsprong voor Argenta

3 vragen aan Marc Lauwers, CEO van Argenta

Argenta is 65 jaar gegroeid zonder overnames. Blijft dat de komende jaren zo?

'De ECB vindt dat er te veel banken zijn en stuurt aan op schaalvergroting. In sommige landen zijn zeer veel banken met een beperkte omvang. In België valt dat wel mee. Moeten we nu echt doorgroeien tot de omvang van de grootbanken die ook actief zijn in bedrijfsbankieren, terwijl wij ons enkel op retailklanten richten? We hebben goede eenvoudige producten voor onze doelgroep en willen onze eigenheid niet opgeven.'

'In verzekeringen hebben we wel gekeken naar de overname van Fidea, omdat dat een aantal voordelen bood, maar dat is helaas niet gelukt.'

In welke domeinen zit nog groei voor Argenta?

'We kunnen onze productpijlers nog verbreden. In vermogensbeheer en in beleggingsfondsen en -verzekeringen zitten we op een marktaandeel van 4,4 procent. In niet-levensverzekeringen zit ons marktaandeel tussen 2 en 2,5 procent. We zien nog veel groeimogelijkheden omdat we voor andere producten een marktdeel van 7,5 tot 8 procent hebben.'

'In Wallonië zijn we minder sterk. Het openen van nieuwe kantoren zou een lang en duur proces worden. We zien daar nog mogelijkheden via ons digitaal aanbod.'

Argenta was eerder volger dan leider in digitalisering. Verandert dat nu de pandemie overal leidt tot een digitale versnelling?

'We blijven bij onze focus op eenvoudige producten, dicht bij de klant en een aanbod dat voldoet aan 80 procent van de behoeften van retailklanten. Maar we zien ook een grotere behoefte bij onze klanten om onze service digitaal uit te breiden. We zullen een tandje moeten bijsteken, maar dat is niet de enige prioriteit. We zullen een aantal diensten die de klant zelf kan regelen extra in de app steken.'