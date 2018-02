Gul Belfius spijst staatskas fors

De bank- en verzekeringsgroep keert over 2017 363 miljoen euro uit.

In aanloop naar haar beursgang later dit jaar, laat Belfius een stevig deel van haar winst naar de federale regering, haar enige aandeelhouder sinds eind 2011, vloeien. In totaal keert ze 363 miljoen euro uit, waarvan vorig jaar al 75 miljoen als tussentijds dividend uitgekeerd werd. Dit kalenderjaar komt er dus 288 miljoen bij.

De staat had voor dit jaar 309 miljoen in de begroting geschreven, meer dan die 288 miljoen dus. Maar mogelijk komt er dit jaar opnieuw een interimdividend over het lopend boekjaar. Bovendien heeft de regering-Michel nog uitzicht op een superdividend dat net vóór de beursgang van Belfius zou uitgekeerd worden.

De bedoeling is dat dat bedrag naar de Arco-coöperanten vloeit indien (of nadat) ter compensatie van hun geleden verliezen door de val van Dexia in 2011. Maar daarvoor moet eerst een akkoord gevonden worden.

Het uitgekeerde dividend van 363 miljoen euro komt overeen met 60 procent van de nettowinst van Belfius over 2017. Dat hogere uitkeringspercentage is goed nieuws voor de staat, die ondanks de verkoop van een stukje Belfius via de beursgang het niveau van de dividendinkomsten kan handhaven.

In vorm

De gulle uitkeringen van Belfius zijn mogelijk via de sterke resultaten van de bank-verzekeraar. Die boekte vorig jaar 606 miljoen euro winst, 13 procent meer dan het jaar ervoor. Zonder een afboeking op belastingskredieten - die door de verlaging van de vennootschapsbelasting minder waard zijn - zou dat 711 miljoen euro geweest zijn (+33%).

De inkomsten van Belfius groeiden met 4 procent tot 2,35 miljard euro. Zowel de rente-opbrengsten (+5%) als de commissie-inkomsten (+7%) zitten in de lift. Parallel zijn de kosten onder controle, waardoor de cost-income ratio (de verhouding tussen de kosten en inkomsten) verder blijft dalen tot 58,1 procent. In 2016 was dat 60,5 procent.

Het eigen vermogen van de bankgroep - een waardemeter voor de gezondheid van een bank - bedroeg eind december 9,5 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan het jaar ervoor en bijna een verdrievoudiging ten opzichte van eind 2011. De Belgische overheid kocht Belfius toen voor 4 miljard euro.