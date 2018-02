HSBC klaar voor megaschikking met Belgische fiscus

De Britse bank HSBC schat 1,5 miljard dollar aan boetes te moeten betalen in verscheidene zaken rond belastingontduiking, waaronder een grote witwaszaak in België.

HSBC bevestigt in zijn jaarverslag dat er onderzoeken over mogelijke belastingontduiking en -fraude lopen in België, de VS, Argentinië, India en Spanje. De opgetelde boetes die de bank mogelijk zal moeten ophoesten worden vandaag door het management op 1,5 miljard dollar ingeschat. De schatting, die de directie voor het eerst maakt 'op basis van alle beschikbare informatie', ligt fors hoger dan de reeds voorziene provisie van 604 miljoen dollar.

De Britse bank lijkt beleggers en analisten voor te bereiden op enkele megaschikkingen, met een deal met de Belgische autoriteiten als een van de belangrijkste. In november vorig jaar raakte bekend dat het Brusselse parket gaat onderhandelen met de Britse bank over een schikking van honderden miljoenen euro's, mogelijk de grootste schikking in de Belgische fiscale geschiedenis.

Frans-Belgisch onderzoek

De Belgische zaak draait rond vermeende witwasconstructies die HSBC voor gefortuneerde klanten opzette. In samenwerking met het Franse gerecht richtte het Brusselse gerecht in november 2014 zijn vizier op het Zwitserse filiaal HSBC Swiss Private Bank. Dat filiaal in het Zwitserse Genève had rekeningen verborgen gehouden door ze op naam te zetten van duizende schermvennootschappen in exotische belastingparadijzen.

HSBC betaalde de Fransen in november vorig jaar 300 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen om een rechtszaak te vermijden en van de netelige kwestie verlost te zijn. 'De zaak werd zonder gevolg geklasseerd', bevestigt het jaarverslag.

Mogelijk zullen de nog lopende onderhandelingen met de Belgische autoriteiten leiden tot een nog grotere minnelijke schikking, omdat het Belgische onderzoek meer witgewassen zwart geld heeft blootgelegd.

Van Panama Papers tot FIFA

De belastingzaken zijn maar een van de vele kopzorgen voor de juristen bij HSBC.

In het jaarverslag leest het hoofdstuk over nog hangende juridische kwesties als een overzicht van alle belangrijke bankschandalen van de voorbije jaren, waaronder de Panama Papers, de zaak-Bernie Madoff, mogelijk bedrog met herverpakte Amerikaanse woonkredieten, gemorrel met de Libor-rente en wisselkoersen en zelfs HSBC's bankrelaties met 'bepaalde individuen en entiteiten' die gelinkt zijn aan wereldvoetbalbond FIFA.