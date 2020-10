HSBC neemt door lage rente bedrijfsmodel op de schop

Een bank. Volgens de boekjes verdient die geld door kortlopende deposito's in langlopende kredieten aan bedrijven, gezinnen en overheden te recycleren. Met andere woorden: een bank smeert de economie door zichzelf illiquide te maken en verdient in ruil voor die dienstverlening een 'rentemarge'.

Het probleem is dat die marge al jaren slinkt. En in 2020 meer dan ooit, nu centrale bankiers de turbo gezet hebben op hun stimulusbeleid en via de bulkinkoop van staatspapier ook op zeer lange termijn de rente tot nul herleid hebben. HSBC , naar beurswaarde de grootste bank van Europa, gooit nu het roer radicaal om.

'We moeten ons bedrijfsmodel in snel tempo aanpassen aan een omgeving met chronisch lage rente', zegt CEO Noel Quinn in een toelichting bij het kwartaalrapport. We verschuiven onze focus van rentegevoelige activiteiten naar activiteiten die commissies genereren, bovenop extra kostenbesparingen'.