HSBC schrapt 4.000 banen na vertrek topman

Dat maakte de bank maandag bekend zonder een duidelijke reden te geven. 'We schrappen minder dan 2 procent van ons personeel wereldwijd, maar we besparen daardoor 4 procent van onze loonkosten', zei financieel directeur Ewen Stevenson in een toelichting.

Flints vertrek kwam als een verrassing. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door Noel Quinn (57), momenteel hoofd van de internationale divisie van de bank. Flint was al begonnen met het schrappen van banen. Hij had in april een kostenbesparingsprogramma aangekondigd.