Halfjaar vertraging voor overname AXA Bank door Crelan

De afronding van de overname van AXA Bank, in handen van de Franse verzekeraar AXA , door de Belgische coöperatieve bankgroep Crelan loopt vertraging op. Normaal zou de operatie rond deze tijd groen licht krijgen van de toezichthouders en afgerond worden in juni. 'In plaats van voor de zomer zal het voor het jaareinde zijn', zegt woordvoerder Ortwin De Vliegher van Crelan. 'De operatie gaat door', benadrukt Lisa Pieters, de woordvoerder van AXA Bank.