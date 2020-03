Headhunter Karel Baert gaat Belgische bankenkoepel leiden

Karel Baert, momenteel nog toprecruiter in de financiële sector, moet als nieuwe CEO van Febelfin de Belgische banken mee door de zwaarste crisis in tijden loodsen. 'Het zal mijn rol zijn de eenheid te bewaren.'

Febelfin, de koepelvereniging van de Belgische banken, was al sinds midden januari op zoek naar een nieuwe CEO na de overstap van topman Karel Van Eetvelt naar voetbalclub RSC Anderlecht. Bijna drie maanden later is er eindelijk een opvolger. Karel Baert, nu nog partner bij de bekende headhunter Egon Zehnder, zal Febelfin vanaf 15 april leiden.

Aan zijn overstap kwam geen headhunter te pas, laat Baert verstaan. 'Ik had pas enkele weken geleden hierover contact met voorzitter Johan Thijs. Daarna heb ik een aantal gesprekken gehad met enkele leden van de raad van bestuur. Vorige week is de definitieve beslissing genomen.'

Terwijl Van Eetvelt binnen de sector veeleer als een outsider werd beschouwd, kent Baert de financiële wereld door en door. Voordat de Leuvense jurist twintig jaar terug aan de slag ging bij Egon Zehnder, had hij er al een hele carrière in de bankenbranche op zitten. Hij werkte tien jaar bij Deutsche Bank om dan over te stappen naar Bpost. Daar stond hij mee aan de wieg van Bpost Bank, waarvan hij gedelegeerd bestuurder was. Vervolgens leidde hij het algemene retailnetwerk van Bpost, goed voor 10.000 medewerkers.

Als toprecruiter bij Egon Zehnder gaf Baert sinds 2000 advies voor tal van benoemingen van bestuurs- en managementfuncties bij banken in binnen- en buitenland. Ook de Europese Centrale Bank schakelde hem geregeld in. Het uitgebreide netwerk dat Baert zo wist uit te bouwen, speelde ongetwijfeld mee in de keuze van Febelfin.

De coronacrisis schudt ook de banksector stevig door elkaar. Nog maar een week geleden kondigden de regering en Febelfin een garantieplan van 50 miljard euro aan, waarbij de banken zich ertoe engageerden de eerste schokken op te vangen. Als de crisis verergert, dreigen ze ook nog eens miljarden op hun kredietportefeuilles te moeten afschrijven. 'We staan voor een periode waarin alles intensiever wordt', zegt Baert het met een understatement. 'Dit is een grote test, maar ik heb alle vertrouwen dat de banken hun rol kunnen blijven spelen. Het zal ook mijn rol als CEO zijn alle standpunten binnen deze zeer diverse sector te verenigen en de eenheid te bewaren.'