Hefboomfonds brengt Merit Capital in diskrediet

De naam 'Merit Capital' wordt gelinkt aan een Brits hefboomfonds met dubieuze activa. Maar het Antwerpse beurshuis ontkent alle betrokkenheid.

In een artikel over dubieuze beleggingen bij het Britse hefboomfonds H20 legt de Britse zakenkrant Financial Times de link naar de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital. In zijn halfjaarverslag meldt H20 dat 'Merit Capital' zijn grootste tegenpartij is voor 'buy and sell back'-transacties, goed voor 91 miljoen euro.

H20, een vehikel van de Franse bank Natixis, scoorde vroeger mooie rendementen, maar zit nu in de schandaalsfeer door miljardenverliezen en toxische beleggingen. De Franse toezichthouder besliste recent dat H20 zijn fondsen vier weken op slot moet doen omdat er problemen zijn met de waardering van sommige beleggingen.

We hebben daar niets mee te maken. We willen dat laten corrigeren, maar we krijgen niemand te pakken. Jan De Coninck CEO Merit Capital

Dat de naam 'Merit Capital' in het verhaal valt, is opmerkelijk. Maar het Antwerpse beurshuis Merit Capital heeft er niets mee te maken, zegt voorzitter en eigenaar Henry Gabay. Ook CEO Jan De Coninck ontkent met klem. 'We hebben daar niets mee te maken. We doen geen transacties met H2O. We willen dat laten corrigeren, maar we krijgen niemand te pakken.'

Het verhaal wordt nog meer bizar. In sommige verslagen verwijst H2O naar 'Merit Capital UK', maar er bestaat geen Britse vennootschap met die naam. Elders staat de naam 'Merit Capital Fund'. Toen Merit Capital liet weten aan H2O dat die info niet juist is, werd dat aangepast, zegt De Coninck. 'Maar nu hebben ze dat vervangen door 'Merit Capital', weer fout. We overwegen juridische stappen, want ook de Nationale Bank stelde ons al vragen.'

Misschien is een andere 'Merit Capital' in het spel. Toch zijn er banden tussen H2O en de Antwerpse vermogensbeheerder. Het beleggingsfonds van Merit Capital bezit fondsen van H2O. 'Al een tiental jaar, omdat het goede en gereputeerde fondsen waren', zegt De Coninck.

Windhorst

Maar er is meer. De problemen bij H2O zijn mede te wijten aan zijn grote exposure aan beleggingen van Lars Windhorst. Dat is een Duitse financier met wereldwijde investeringen: van vastgoed in New York, steenkoolmijnen in Afrika tot de voetbalclub Hertha Berlijn. Windhorst teert op goede relaties met de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl en wordt bij onze oosterburen vaak omschreven als wonderkind of de 'Duitse Bill Gates'. Elders wordt hij weggezet als een megalomaan die makkelijk rijke investeerders kan inpakken, maar door vele faillissementen kwam hij met zakenpartners in conflict.

Het imperium van Windhorst is bijzonder intransparant met vele Nederlandse postbusvennootschappen die obligaties uitgeven. Er is een verklaring dat H2O die massaal inkocht: Windhorst betaalt coupons van 7 tot 8,5 procent. Maar die beleggingen zijn 'junk': de handel is zo illiquide dat een correcte waardering moeilijk is. Door een gebrek aan cijfers zijn het bijna black boxes.

La Perla

Naast H2O is er nog een partij die het rendement van zijn fondsen opkrikte met Windhorst-obligaties: het Merit Capital Global Investment Fund. In de fondsen zitten of zaten de hoogrentende Windhorst-obligaties Chain Finance, Trent Petroleum tot La Perla Fashion, een verwijzing naar het Italiaanse lingeriemerk. En zo zit het Merit Capital-fonds in hetzelfde schuitje als H2O: het heeft al zwaar moeten afschrijven op zijn Windhorst-beleggingen.

De beurswaakhond FSMA kijkt nauw toe op dat proces, maar De Coninck zegt dat alles tegen het eind van het jaar opgelost is. Hij benadrukt dat de Windhorst-beleggingen 'marginaal' zijn in de totale portefeuille en dat Merit Capital geen contacten heeft met Windhorst. Die beleggingen kwamen er onder impuls van de Duet Group van Gabay.

Toch is de wereld klein. Duet nam het Antwerpse Merit Capital twee jaar geleden over van liberale families (De Backer, Buchmann, De Gucht) en de Nederlandse paardenmiljonair Jan Tops. Die kreeg recent een nieuwe aandeelhouder bij zijn bedrijf Global Champions Tour, de organisatie van een prestigieuze jumpingcompetitie, en dat is niemand minder dan Lars Windhorst.