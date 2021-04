Helft Belgen kreeg recent phishingbericht

54 procent van de Belgen werd het het afgelopen jaar geconfronteerd met een bericht waarmee cybercriminelen bankgegevens proberen te bemachtigen. De financiële sector roept op tot waakzaamheid.

Door de coronacrisis kregen digitaal en mobiel shoppen en bankieren de wind in de zeilen. Maar cyberciminelen maken daar misbruik van door allerlei vormen van phishing.

'Je moet continu alert zijn', klinkt het bij de bankenfederatie Febelfin. Uit een recent onderzoek door IndiVille blijkt dat 34 procent van de bevolking de afgelopen maand al een phishingbericht gekregen heeft. De afgelopen zes maanden was dat zelfs als 56 procent.

Een goede zaak is dat veel internetgebruikers mails of tekstberichten herkennen als fraude. Vorig jaar werden dubbel zoveel berichten, 3,2 miljoen, doorgestuurd naar Safeonweb van de overheidsdienst Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Die internetpolitie detecteerde 670.000 frauduleuze links.

De banken hebben van de strijd tegen phishing een topprioriteit gemaakt. Meer dan 75 procent van alle frauduleuze overschrijvingen werd door de banken gedetecteerd en geblokkeerd of gerecupereerd, klinkt het bij Febelfin. De organisatie liet eerder weten dat cybercriminelen vorig jaar 34 miljoen euro buit maakten via 67.000 transacties.

De meest gebruikte phishingmethodes vorig jaar waren valse brieven om een doorgeknipte bankkaart met pincode op te sturen, sms'en van Cardstop en Itsme, mails van de FOD's Financiën of Economie over belastingen of coronapremies, nepmails over het updaten van de kaartlezer of de levering van pakjes van Bpost en vragen om hulp via WhatsApp. Heel het jaar door waren er ook veel gevallen van kluisrekeningfraude. Daarbij belt een nepbankbediende om zogezegd te waarschuwen voor fraude en geld naar een beveiligde rekening over te schrijven.

Bezorgdheid

Ondanks de stijging van het phishingprobleem is de bezorgdheid van Belgen over cybercriminaliteit afgenomen en dat is 'verontrustend', vinden de banken. Ruim een kwart van de Belgen heeft al eens financiële gegevens gedeeld waarover men zich later schuldig voelde. Ook blijkt dat een op de acht Belgen nog nooit van phishing heeft gehoord.