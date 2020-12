Helft kaartbetalingen gebeurt contactloos

Steeds meer Belgen maken gebruik van de contactloze functie om betalingen met de kaart te doen.

Tijdens de coronacrisis besliste de bankenfederatie Febelfin de limiet voor contactloze betalingen met de kaart te verhogen van 25 naar 50 euro. Het plafond voor opeenvolgende betalingen zonder code steeg tot 100 euro.

Intussen is het aantal kaartbetalingen waarbij geen pincode wordt ingegeven opgelopen tot 47 procent. In februari was dat nog 16 procent, en in juni 35 procent.

47 procent Momenteel wordt voor 47 procent van de betalingen geen pincode ingegeven, tegenover 16 procent in februari.

Contactloze betalingen bieden om hygiënische redenen een belangrijke troef in coronatijden. En volgens de bankenfederatie Febelfin is het ook een veilige manier van betalen. ‘Bij een gestolen kaart kan je maximaal het bedrag van de opeenvolgende betalingen zonder code (100 euro, red.) verliezen’, zegt woordvoerster Isabelle Marchand. ‘Als dat bedrag bereikt is, moet de klant opnieuw zijn pincode ingeven.’