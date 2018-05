Hello Bank mengt zich in de strijd om uw smartphone

De wedren om de ultieme Belgische bankenapp wordt heviger nu ook BNP Paribas Fortis niet-financiële diensten wil aanbieden via zijn online-jongerenbank Hello Bank.

Met die nieuwe stap zet BNP Paribas Fortis nog eens duidelijk in de verf dat ze Hello Bank vijf jaar geleden niet alleen heeft opgericht als vehikel om jongere klanten aan zich te binden. Dat de grootbank via Hello Bank ook volop kan experimenteren met innovatieve online bankdiensten, is zeker even belangrijk. Of dat goedpraat dat de hostessen op het verjaardagsevent van Hello Bank zich vrijdag per se in futuristische ruimtepakjes moesten hijsen, is een andere zaak.

Door als een van de eerste banken in België online-woonkredieten te lanceren en in te zetten op andere innovatieve services zoals crowdfunding, wist Hello Bank intussen al zo'n 490.000 klanten aan zich te binden. Een derde daarvan is tussen de 18 en de 28 jaar oud, zegt Michael Anseeuw, die de retailactiviteiten van BNP Paribas Fortis leidt en ook CEO is van Hello Bank. Speciaal voor de verjaardag van de jongerenbank had de topmanager zijn kostuum trouwens ingeruild voor een sweater en witte Adidas-sneakers.

Open banking

Van dat net geen half miljoen klanten gebruikt liefst driekwart de mobiele app, vervolgt Anseeuw. Om die klanten nog meer aan zich te binden, zet Hello Bank de komende maanden nog meer in op digitale vernieuwing. Zo lanceert de groep na de zomer een nieuwe tool voor geautomatiseerd beleggen vanaf 1.000 euro.

Opvallender is dat Hello Bank weldra ook uitpakt met diensten van andere spelers. Via een samenwerking met de Zweedse fintech-speler Tink zullen klanten vanaf het najaar mobiel hun budget beter kunnen beheren.

'We willen ook diensten aanbieden van niet-bancaire bedrijven', vult Lieve De Mol aan, die de dagelijkse leiding over Hello Bank voert. Wie die andere partijen dan zijn, kon De Mol nog niet kwijt omdat er nog volop wordt onderhandeld. Hello Bank is lang niet de enige bank die volop wil inspelen op de ‘open banking’-trend in de sector.

Onder meer ook Belfius, ING en KBC willen hun apps uitbouwen tot heuse platformen waar klanten ook terechtkunnen voor diensten van hun energieleverancier, telecombedrijf of immokantoor. Op die manier kunnen ze klanten meer aan zich binden, wat uiteindelijk de inkomsten moet opkrikken.

Wachten op de revolutie

Dat ‘open banking’ is veel meer dan een hype, zegt Bjorn Cumps, Vlerick-professsor digitaal bankieren. ‘Welke extra diensten je kan aanbieden met je app, wordt voor klanten beslissend in de keuze van hun bank. Vandaar dat iedereen in de sector nu ook nerveus is.’

De grote doorbraak van ‘open banking’ is evenwel nog niet voor meteen, zegt Cumps. ‘Je zal de komende maanden wel al de eerste experimenten zien, maar indrukwekkend zal het nog niet zijn. Partnerships met echt grote spelers, zullen wellicht pas binnen enkele jaren doorbreken.’